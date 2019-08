Cavaron la tumba para su madre porque en el cementerio "estaban en otra obra"

El penoso episodio ocurrió el pasado sábado en Ullum, San Juan, cuando la familia Flores se disponía a darle el último adiós a los restos de la mujer. Al llegar al lugar con el ataúd descubrieron que la fosa solo estaba demarcada y varias personas tuvieron que comenzar con la triste tarea de cavar la tumba.Según relató Pablo, uno de los hermanos, los Flores tiene en ese cementerio una parcela que compraron hace casi 20 años. Tras la muerte de la señora, él se encargó de pedirle a los encargados del lugar que prepararan la zona para en entierro y allí le comentaron que "Ellos nos preguntaron si queríamos que la fosa se hiciera a 3 metros de profundidad o a 1,40 metros. Pero nos advirtieron que si queríamos la mayor profundidad debíamos dejar a mi madre en el depósito hasta mediados de esta semana, porque la máquina que usan para hacer esa tarea estaba rota"."Decimos entonces que se hiciera a 1,40 metro, no queríamos que quedara allí de ese modo. Nos dijeron que íbamos a tener que pagar para que hiciera el pozo y nosotros aclaramos que no teníamos problema y nos pidieron que abonáramos ese costo este martes, cuando termináramos el trámite", explicó Pablo.

Sin embargo, cuando el sábado pasado el cortejo fúnebre llegó al lugar, se encontraron con la noticia de que nadie había preparado nada: "Nos dijeron que la fosa no estaba hecha, solamente estaba marcada. Vivimos un terrible momento y decidimos hacerla nosotros", explicó Flores. Así, entre amigos, vecinos y familiares debieron pedir herramientas para realizar el pozo: "Lo que más me dolió es que nos dijeron que no habían tenido tiempo de hacerla porque los empleados 'estaban realizando otra obra'".Fuente. Los Andes.