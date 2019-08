Denunció que fue abusada por un compañero en el viaje de egresados en Bariloche

Una adolescente rosarina de 17 años denunció que fue abusada sexualmente por un compañero de 18 años en un hotel de Bariloche, donde ambos estaban de viaje de egresados.



Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió en la habitación del hotel Lagos Andinos donde ella se hospedaba junto a sus compañeros de colegio.



Si bien el agresor fue detenido e imputado el domingo 11 de agosto tras la denuncia, fue puesto en libertad un día después.



A pesar de ello, la investigación continúa y el juez que interviene en la causa pidió algunas medidas de prueba y fijó un plazo de cuatro meses para esclarecer lo sucedido.



Los estudiantes de 5º año habían llegado a Bariloche hacía diez días con la empresa Auckland y estaban alojados en ese complejo de dos estrellas ubicado a media cuadra del Centro Cívico y a dos cuadras del Lago Nahuel Huapi.



"La denuncia de la joven existió e inmediatamente se pusieron en marcha los protocolos previstos para la investigación de estos casos", explicaron fuentes del área de prensa de la Justicia rionegrina reproducidas por el diario La Capital.



El fiscal Tomás Soto, que interviene en el caso, también impuso un cerrojo informativo para proteger a la víctima.



Enterados de lo acontecido, los padres de la joven viajaron inmediatamente hasta Bariloche para ponerse al tanto de la investigación judicial.



Aunque en un principio trascendió que los jóvenes no se conocían y que pertenecían a dos contingentes estudiantiles distintos, Gastón Burlón, Secretario de Turismo de Bariloche, lo desmintió en C5N: "Eran compañeros de colegio. Mucho más no puedo decir porque la justicia nos pidió que no habláramos del tema".



El funcionario dijo que "los chicos están muy contenidos y cuidados" y relató que "apenas la chica le comunicó al coordinador lo ocurrido, él dio aviso a las autoridades y se activaron automáticamente los protocolos que corresponden, en este caso del área de la justicia".