Argentina muerta en Punta Cana: Hotel niega electrocución en el muelle

Luego que la familia de Melina Caputo denunciara que la joven de 17 años murió electrocutada en un hotel de Punta Cana al pisar un cable pelado, desde la cadena Be Live lo desmintieron y prefirieron "no adelantar conclusiones al resultado de la autopsia".Y agregaron: "La prima de Melina Caputo subió justo detrás de ella y sin consecuencias por las mismas escaleras. Estas son utilizadas cada día por decenas, si no cientos, de personas. El primer atestado habla sólo de una parada cardiorespiratoria y consideramos que hay que esperar al resultado de la autopsia para determinar qué sucedió en realidad".En tanto, Elena Peletier, la secretaria de Relaciones Institucionales de San Juan, de donde es oriunda Melina, le confirmó al diario Tiempos de San Juan que desde la gobernación están gestionando junto a la familia el traslado del cuerpo al país, "para lo cual no hay fecha todavía".La funcionaria estima que en el transcurso de esta semana se consiga repatriar el cuerpo de la joven, para lo cual está en República Dominicana el padre de la chica.El fallecimiento se produjo el viernes, un día antes que terminaran sus vacaciones familiares. Melina había viajado a esa ciudad dominicana junto a sus dos abuelas, dos hermanos y varios primos.Según advirtieron varios medios sanjuaninos, en esa última jornada, Caputo, sus hermanos y algunos primos decidieron salir a conocer una playa de la región. Cuando regresaban al hotel, todos se subieron a una suerte de puente y no advirtieron que en el suelo había un cable pelado conectado a la corriente eléctrica. Caputo pisó descalza ese cable y sufrió la descarga de manera inmediata.Luego, los médicos que acudieron al lugar realizaron tareas de reanimación pero su trabajo fue en vano. Mientras tanto, los hermanos y primos de la adolescente observaban la situación azorados.La noticia no solo conmocionó a la familia de Melina sino también a su entorno social, donde muchos de sus amigos y conocidos le dedicaron un emotivo mensaje de despedida en las redes."Solo les pido que se tomen un momento y recen por el almita de mi hermana", escribió su hermano Leandro.