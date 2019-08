Estuvo desaparecido y tras ser hallado, deberá pagar por su búsqueda

Pablo Emili, chofer de Uber en Mendoza, salió a trabajar el pasado miércoles en su auto y no volvió. Su esposa denunció su desaparición. La Policía emprendió la búsqueda que finalizó el sábado en Tunuyán, donde Emili apareció con 15 mil dólares y acompañado de una mujer que, obviamente, no era su esposa. Así lo informaron fuentes oficiales.



En contrapartida a la versión oficial, la esposa del conductor difundió un audio donde aseguró que Pablo fue "encontrado por una amiga y su esposo en Tunuyán". "Estaba desorientado, desalineado, con signos de estar extraviado y confundido", agregó.



Emili, por su parte, escribió en Facebook, luego de ser hallado, que no había ninguna mujer, ni travesti ni trajadora sexual; que tampoco tenía dinero en su poder y que estaba desorientado y sin noción del tiempo. En definitiva, no contó qué le pasó ni por qué llegó hasta Tunuyán.



Lo cierto es que, ahora, Emili tendrá que dar explicaciones al Estado. La provincia analiza querellar a Emili por los gastos del operativo de su búsqueda, que estuvo activo por alrededor de 72 horas.



Emili ya declaró en la Fiscalía 4 y fue derivado al Cuerpo Médico Forense para pericias psiquiátricas y asistencia médica.