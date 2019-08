Emocionados hasta las lágrimas, ex soldados se reencontraron en Paraná

Ex soldados volvieron a reencontrarse después de décadas

Ex soldados de la Clase 58 que fue "la primera que se incorporó al Servicio Militar Obligatorio a los 18 años" y que realizaron el mismo en el Escuadrón de Comunicaciones Blindado II se reencontraron este fin de semana en Paraná."Estamos muy emocionados porque nos encontramos con gente con la que no nos veíamos hace 41 años. Hay de Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, del interior de Entre Ríos y de otros lugares. Estamos muy contentos y esperemos poder seguir juntándonos", dijo uno de los participantes aRecordó que "tras haber sido dados de baja fuimos convocados para ir al sur por el litigio por el Beagle con Chile. Fuimos el escuadrón completo. Compartimos muchas horas de angustia. Con la valentía y la seguridad de que si teníamos que poner nuestra alma ahí, la íbamos a dejar. Estuvimos a tres horas de empezar la guerra. Fue por la intervención del Papa que no se llegó a eso", manifestó.Finalmente, sostuvo que ante la posibilidad de verse nuevamente "la emoción nos llevó hasta las lágrimas. Este es el inicio de una gran camaradería que seguiremos sosteniendo en el tiempo".