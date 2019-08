Hasta el 30 de agosto se puede inscribir en Institutos de Prefectura: Requisitos

Oficiales

Hasta el 30 de agosto está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2020 en los Institutos de Formación de la Prefectura."¿Estás cursando el último año del secundario y no adeudás materias?¿Terminaste tus estudios y aún no decidiste qué carrera seguir? ¡No lo dudes, ingresá a Prefectura! ¡Te esperamos!", resalta la convocatoria.Los jóvenes interesados deberán rendir un Examen Único cuya instancia de evaluación será la misma para todos los postulantes.La carrera tiene 3 años de duración y vas a egresar con el grado de Oficial Ayudante.Posteriormente, podés continuar tus estudios en la Escuela Superior en las siguientes orientaciones: Navegación, Seguridad de costas, Máquinas, Comunicaciones, Aviación. Además podés especializarte en Salvamento y buceo, Infantería, Control de averías e incendio y de Inteligencia, a través de capacitaciones.La formación se desarrolla en la Escuela de Suboficiales, donde recibirás una educación integral que te permitirá desempeñarte eficazmente en prevención, salvaguarda, apoyo y auxilio a las personas, los bienes y la navegación en general.La carrera dura 2 años, tras los cuales egresarás con la jerarquía de Cabo segundo.Hombres y mujeres que deseen formar parte de la Fuerza.Ser argentino nativo o por opción. Si optaste por la nacionalidad argentina, deberás tener los trámites concluidos al momento de la inscripción.Tener entre 17 años de edad mínima cumplidos al 31 de diciembre del año de inscripción y 25 años de edad máxima cumplidos al 31 de diciembre del año de incorporación.Poseer estudios de nivel secundario, completos y aprobados.No haber sido dado de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los Institutos de Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policial.Reunir las condiciones físicas y psicofísicas que establece el Reglamento de Prefectura.Solicitud de inscripción.Si sos menor de 18 años, tenés que presentar autorización firmada por tu padre, madre o tutor legal, certificada ante Fuerza de Seguridad o policial, escribano público o juez de paz.Cuatro fotos 4x4 a color, ¾ de perfil derecho, fondo celeste. En el reverso de cada una tenés que escribir tu nombre y apellido con lápiz y en letra de imprenta.En caso de estar cursando el último año de estudios secundarios, deberá presentar Constancia de Alumno Regular firmada por el/la Secretario y Director/Rector del establecimiento donde cursa sus estudios, quienes deberán certificar que el postulante no adeuda materias de años anteriores.Además tendrá que adjuntar fotocopia del libro matriz, autenticada por la máxima autoridad del establecimiento educativo.En el mes de diciembre antes de finalizar el ciclo lectivo, deberá solicitar a las autoridades del establecimiento educativo donde se halle cursando su último año de estudio secundario, una Constancia de título en trámite, la que deberá ser presentada indefectiblemente en caso de resultar pre-seleccionado y convocado para rendir los exámenes de ingreso (Medico - Físico - Entrevista) en los Institutos de Formación, requisito obligatorio para continuar con el proceso de incorporación a esta Institución.Fotocopia del anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad (formato vigente: DNI tarjeta).Fotocopia autenticada de la Partida, Certificado o Acta de Nacimiento.Certificado de antecedentes penales y comprobante del trámite extendido por el Registro Nacional de Reincidencia. Solicitá el turno en este enlace.Constancia de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL).Fotocopia del certificado de vacuna antitetánica, autenticada por autoridad sanitaria.5- Cuándo realizarloLos períodos de convocatoria para la inscripción a Institutos es anual, ya que una vez aprobado los exámenes de evaluación, su incorporación sería para el mes de febrero del siguiente año.Dirección de Educación, División Ingreso y Difusión, Av. Eduardo Madero 235, Oficina 0.24, C1106ACC, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Teléfono: 011 4318-7606. Conmutador: 011-4318-7400 / 7500 / 7600 Int. 2470.Correo electrónico: dedu-ingresos@prefecturanaval.gov.ar Institutos de Formación, Sección IngresoCrucero ARA Gral. Belgrano 302, (2800) Zárate, Pcia. de Buenos Aires.Teléfono: 03487-438013/14/8028 int.114/210.Correo electrónico: ifor-ingreso@prefecturanaval.gov.ar Una vez presentado el formulario de inscripción, el solicitante debe esperar la convocatoria.Recibido el legajo personal, el Instituto informará a cada ciudadano, la fecha de evaluación.Durante el período de convocatoria de cada año.