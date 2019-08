Comerciantes advierten que la coyuntura económica duplicará el cierre de locales

El titular del Centro de Industria, Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), Diego Lago, afirmó que entiende "el enojo de la gente al ver que se remarcan los precios", pero aclaró que "eso no es culpa del comerciante".



El dirigente entendió que "es una acción obligatoria porque acá no se fijan los precios", ni mucho menos "se remarca por deporte". Aclarando que eso no quiere decir que "no haya alguno que prefiera guardar stock y hacer alguna diferencia".



Para Lago, lo que hay que entender es que "a la hora de la reposición de la mercadería, el precio será nuevo, tal como viene de la distribuidora o la fábrica".



Al subir el dólar, "eso se ve trasladado a todos los insumos y, por ende, a la mercadería", argumentó.



"Ya veníamos con una situación grave, con un parate histórico y la gente sin poder adquisitivo", recordó el titular del Centro de Industria, Comercio, Industria y Servicios a Diario Río Uruguay. Por lo que, el actual escenario reciente no hará otra cosa que "acelerar y duplicar el número de locales que cierren, por la caída de las ventas".