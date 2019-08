Denuncia de mala praxis: desde el hospital explicaron el protocolo que se siguió

El jefe del área de Otorrinolaringología del Hospital San Martín, Guillermo Riolo

, en diálogo con, expresó: "Es una vergüenza que un abogado prepare (una demanda) así, de forma tan precaria.que es el que hay que seguir, y haciendo las cosas bien, como hay que hacerlo"."En medicina están las estadísticas, este caso depende de una paciente que tiene una arteria anómala: la arteria entra del cuello a la amígdala, cuando uno saca la amígdala queda la arteria dentro del lecho, donde uno opera.Cuando uno saca la amígdala, la arteria se retrae, excede todo el lecho amigdalino, es decir se mete al cuello", explicó el profesional.De la misma manera, Riolo afirmó que "no se puede probar ni creer lo que este abogado le está haciendo a la familia. Donde me nombran a mí, yo digo 'freno la cosa', porque no me van a torcer el brazo a mí, ni al hospital, ni a la medicina misma"., porque si no, no podemos ejercer la medicina", manifestó el profesional.Asimismo, Riolo aseveró: "la palabra carótida produce susto en quién desconoce, pero hay que decir que la carótida externa irriga solamente a la cara, por lo que"."La gran suerte que tuvimos es que ocurrió eso dentro de la cirugía. Lo he visto: esa arteria se va al cuello, colapsa y uno no sabe cuánto tiempo va a estar colapsada. A veces angra a las seis, doce, 24 horas después y llegar al paciente es mucho más difícil y puede llegar a perder la vida", puso relevancia el profesional.El médico volvió a insistir: se siguió un protocolo. "s protocolar ligar la arteria carótida externa. Es muy diferente a lo que el abogado quiere plantear: él dice que se le rompió la carótida externa durante la cirugía".. En la tomografía computada tiene que faltar los anillos de la tráquea y tiene que tener una cicatriz en la parte de adelante del cuello. Eso nunca existió, nunca se hizo una traqueotomía. Ahora me pregunto? hubo dos grupos de médicos y un tercer cirujano que hace la ligadura de carótida externa. Los dos primeros grupos, por adentro de la boca, no pudimos resolver el problema. Lo que se hizo era la indicación, sino el paciente se muere. Se hizo lo que se debía hacer y la paciente está viva", destacó Riolo, además.En las publicaciones que se realizaron "muestran la foto con la paciente con el tubo por la boca. Cómo va a tener el tubo por la boca si yo le hubiese hecho una traqueotomía, debe respirar por la traqueotomía si fuera así. Es ignorancia total".Por último aseveró. "La paciente leyó y firmó que esta complicación podía existir y estuvo de acuerdo en operarse igual.Me hice todos los estudios antes de la cirugía, estaba todo bien según la médica. Me pidió que me interne el 14 de noviembre, esto fue el año pasado, para guardar cama. Si bien tenía miedo, sabía que era una cirugía de las más leves. Durante la operación era como si se me había ido la anestesia, porque sentí todo. Ella decía 'tosé, tosé' y me desmayé. Cuando me desperté un domingo, ví que había mucha gente y estaban todos tristes, no podía hablar ni moverme. No se animaban a decirme qué me había pasado, ni los médicos ni mi familia. Sólo me indicaron que se había complicado la operación", comenzó a relatar a, la joven."Supuestamente empezaron por la parte derecha, operándome de amígdalas, y cuando fueron al lado izquierdo se les complicó. Lograron retirar todo, pero yo sigo teniendo complicaciones con la garganta. Tengo que tomar pastillas para que la sangre irrigue bien, me da parestesia, tengo alopecia. El neurólogo ya me medicó, pero anoche tuve que ir al Centro de Salud Corrales porque se me durmieron los nervios de un lado de la cara", agregó Almada. Dij que antes de la operación "ni un ibuprofeno tomaba".Del mismo modo, afirmó: "En el hospital de La Baxada me dijeron que me tenía que hacer muchos más análisis porque era re grave lo que me había pasado. El cirujano vascular del San Martín me confirmó que me habían cortado la carótida, que irriga sangre a la cara".Al ser consultada respecto a su patología, que la llevó a la cirugía, manifestó:Almada realiza acciones civiles y penales. Dijo que "me queda una mediación más y si no hay acuerdo, iremos a juicio"., describió que ahora la vida de Yanina está limitada por la mala praxis que sufrió. "No puede dormir boca arriba porque se le paraliza la mitad izquierda de la cara, se cansa con frecuencia, no puede realizar actividades física, ni levantar a su hija y le quedó un hematoma el cabeza. Además pierde pelo", enumeró el letrado según indicaDebido a estas secuelas que le habría provocado la operación, el abogado y la familia denunciaron a la médica que la operó por lesiones gravísimas en el cuerpo y en la salud. Y también piden su inhabilitación para ejercer la medicina. Según la denuncia que se realizó ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), por "imprudencia o falta de diligencia" la médica le cortó la arteria carótida, poniendo en riesgo la vida de la paciente.