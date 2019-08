Tras pelea, vendedor de cubanitos rompió los vidrios de un auto con un cascote

Un vendedor protagonizó una pelea a golpes con automovilistas en la esquina de Boulevard Bulnes y Roma, en barrio Pueyrredón. En medio de la riña, el hombre que vendía cubanitos en el semáforo tomó un cascote y lo arrojó contra la luneta trasera y el parabrisas de un auto.Los vidrios quedaron rajados por completo, pero por fortuna no se rompieron del todo: dentro del Volkswagen Bora había dos menores y una mujer mayor, hijos y madre de la conductora que discutió con el vendedor.Según contó Alejandra Ibarra, volvía de llevar a su padre a una sesión de quimioterapia. En el auto también viajaban su madre y sus dos hijos. En la esquina mencionada, el vendedor le ofreció cubanitos y ella se negó."Cuando le digo que no, empezó a caminar despacio por el frente del auto. Bajé la ventanilla y le dije que me deje avanzar, que era peligroso estar frenada ahí. Él empezó a insultarme, mi papá se bajó del auto y empezaron a pelear. Yo bajé para defenderlo y ahí rompió el auto con un ladrillo", señaló la automovilista.Testigos indicaron que la conductora, al ver la pelea con su padre, tiró al piso los cubanitos y los aplastó pisándolos. Luego de eso, el agresor destrozó los vidrios y escapó corriendo.Según Alejandra, otro vendedor le contó que el agresor ha protagonizado peleas en el pasado. "Es una persona violenta", afirmó. "Yo fui vendedora ambulante, este hombre no puede estar en la calle", sostuvo la mujer luego de hacer la denuncia en la Comisaría Sexta.

La defensa del vendedor: "Me dijo negro de m... y me sacó"

Emmanuel tiene 27 años; desde febrero vende cubanitos en la esquina de Roma y Bulnes y es el protagonista del escandaloso episodio.Parte de lo ocurrido quedó grabado. En los videos se ve cómo Emmanuel corre con un pedazo de ladrillo entre sus manos y se lo tira arriba del parabrisas del Volkswagen Bora que manejaba la mujer con la que discutió."Eran las 11.30 de la mañana, más o menos, había una fila de autos y da el semáforo. Yo me cruzo para que no me pisen. Pero no puedo caminar fuerte porque soy rengo. La mujer que iba circulando, me empezó a gritar que me corra. Me empezó a decir 'negro de m..., que te creés que sos dueño de la calle'. Siguió insultándome y me sacó. Y ahí le patee la puerta. Me confundí", contó Emmanuel.A partir de ese momento, según el vendedor, la violencia fue escalando y la mujer se bajó del auto y le pegó una piña en la cara. "El señor (padre de la mujer) vino a pegarme y yo me defendí. Lo empujé y se cayó", admitió.Emmanuel dice que en ese momento se dirigió a donde estaban su bici y sus cubanitos para irse, pero la mujer y el hombre mayor, agarraron la caja con la mercadería, se la tiraron al piso y le pisaron todos los cubanitos, mientras lo insultaban."Y ahí me enloquecí y le tiré el cascote al medio del auto. Yo no tenía intenciones de nada. Ni si quiere le había ofrecido los cubanitos", aseguró."Reconozco que pateé y tiré el ladrillazo. Pero ellos antes habían pisado la caja. Yo tenía dos mil pesos de mercadería. ¿Quién me los paga ahora?", dijo entre llantos Emmanuel.El vendedor cuenta que está muy triste por todo lo que dijo después la mujer que lo denunció y jura que él no comenzó con las agresiones. "Yo estaba trabajando como todos los días. Quería vender la mercadería para irme a mi casa. Nunca tuve problemas en la calle", afirmó."La gente dice que somos unos negros de m.... Pero yo siempre trabajé para conseguir mi platita como no tengo un trabajo fijo. Vendiendo medias, calzoncillos o lo que sea. Nunca robé nada. Me fui porque me asusté que me llevaran preso", reflexionó con angustia Emmanuel."Yo soy un triste vendedor y la justicia siempre va a decidir para el otro", lamentó. Mientras tanto, espera saber qué pasará con él: ahora un abogado amigo se encargará de ver cómo se resuelve el violento episodio en el que quedó envuelto. (El Doce TV)