Concordienses desaparecidos: Se cumplirán dos años sin novedades en la causa

César Andrés Miño, de 37 años, y Sergio Andrés Quintana, de 33, oriundos de Concordia, habían partido desde esa ciudad hacia la ciudad de Encarnación, en el país vecino, con el objetivo de hacer compras.El 21 de septiembre de 2017, a las 0:15, bajaron e hicieron compras en una estación de servicio de Monte Caseros, y luego -por la diferencia horaria y lo que se desprende de otras tomas- se pudo establecer que la camioneta Peugeot Partner pasó por las localidades correntinas de General Alvear y Virasoro.A casi un mes de la desaparición de los concordienses, el vehículo en el que se trasladaban apareció incendiado en la provincia de Corrientes.En el marco de la investigación, trascendieron dos hipótesis: por un lado, que ambos habrían resistido un asalto , y por otro, un presunto ajuste de cuentas relacionado con un prestamista.Yanina Duarte, la esposa de Quintana, apuntó aque a poco de cumplirse dos años de la desaparición de los concordienses, "no hay ningún avance" en el caso."No hay ninguna búsqueda. Nadie tiene noticias y tribunales de Concordia no nos sabe decir nada porque la causa está en Corrientes. De hecho, la última vez que fui a los tribunales de Concordia me dijeron que no vaya más porque ellos no tenían nada que ver, y a Corrientes no puedo viajar", aseguró la mujer.En la oportunidad, también comentó que no ha tenido comunicaciones con la esposa de Miño, de apellido Chapay, ni con el abogado Martín Jaúregui."Llegué hasta Monte Caseros cuando supuestamente fueron vistos ahí, hicimos la denuncia, pegamos folletos y preguntamos a la gente, pero no se sabía nada de los concordienses", rememoró."La pasé muy mal, con tratamiento psicológico por un episodio depresivo, pero tuve que salir adelante porque soy el pilar de la familia", rememoró Duarte, al tiempo que apuntó: "Con tan poca información que me dio la Justicia, no tengo una mínima idea de qué pudo haber pasado, y no quiero pensar lo peor".Al comentar que sus allegados le recomiendan rehacer su vida y dar a su esposo por perdido, la mujer lamentó: "Fue como si se abrió la tierra y se los tragó, nadie vio ni escuchó nada"."Estoy a la deriva, abandonada", cerró.