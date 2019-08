La hija de la docente asesinada "quiere ver a su madre, no sabe lo que ocurrió"

Mientras avanza la investigación para el esclarecimiento del homicidio de la profesora de música, Lilian Noemí Godoy, a quien el agresor golpeara salvajemente, lo mismo que a su hija de 4 años, Juan Carlos Godoy, padre de la docente habló sobre el estado de salud de la menor."Mi nieta se habla todo, tenemos muchas esperanzas de que quede bien. Pide por su madre, la quiere ver, la verdad es que no sabemos si ella recuerda lo que pasó porque tiene 4 años, pero la quiere ver a su mamá, no sabe lo que ocurrió", añadió.El hombre desconoce los motivos que llevaron al homicida a cometer tan aberrante hecho. "Me vine a enterar lo que le había pasado a ella por mi hijo, como tres horas después, porque él me llamo por teléfono y me contó. Quiero que el fiscal me diga, por qué el tipo hizo esto, si es que la quiso abusar y ella se defendió porque aparentemente se trabaron en lucha, esa es mi opinión, para mí que se trabaron en lucha porque ella no era muy fácil de reducir y por eso el tipo habrá recurrido a un elemento contundente para golpearla, el que le sirvió de arma".Paso seguido, mencionó que la menor "pide por su madre, la quiere ver, la verdad es que no sabemos si ella recuerda los que pasó porque tiene 4 años, pero la quiere ver, mi nieta no sabe lo que pasó con su madre", acotó a diario El Sol.