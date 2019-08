León cumplió cuatro años en Concepción del Uruguay y lo acompañó la Banda del Ejército. "Estoy sorprendida con su elección. Yo quería hacerle una cumpleaños infantil, como todos los nenes, pero él decidió que no, porque él quería la temática de Granaderos. Estoy emocionada, pero lo acompañé en todo lo que me pidió, porque es muy detallista", comentó Lorena, la madre del niño"Emociona mucho porque es un orgullo verlo vestir el uniforme de la patria, esto le va a quedar por siempre", expresó Alejandro Cáceres, Director de la Banda del Batallón de Ingenieros Blindado 2 del Ejército Argentino. "Vestir el uniforme de la Patria es un orgullo que no se puede explicar", manifestó a"De buena manera", Cáceres aceptó la propuesta y así le dieron una sorpresa al pequeño, según comentó la mamá.