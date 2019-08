Afortunado apostador del Telekino ganó casi 50 millones de pesos

Foto 1/2 Ilustrativa Foto 2/2

Un ciudadano tucumano ganó este lunes casi 50 millones de pesos al quedarse con el Telekino, con 15 aciertos. Pero no fue el único premio. Es que además recibirá una casa, dos camionetas, un auto, un viaje a Miami y otro por Argentina.



La identidad del afortunado no trascendió, pero es un hecho que su vida cambió para siempre. El premio en pesos será de 49.818.802 millones.



Según informó La Gaceta de Tucumán, el ganador del sorteo 1425 del Telekino llevó los números 03, 04, 05, 06, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 25.



El pozo del Telekino llegó a esa suma tras acumularse durante más de un mes. Y no es la primera vez que el premio mayor se lo lleva un tucumano, ya que lo mismo había ocurrido en noviembre pasado, con un pozo de casi 18 millones de pesos.