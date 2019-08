El ex combatiente que fijó domicilio en Malvinas votó vestido de soldado

Osvaldo Hillar, el ex combatiente de Tierra del Fuego que fijó domicilio en las Islas Malvinas y logró que el Registro Civil de Ushuaia le aceptara como dirección la calle con el nombre de un compañero fallecido en la guerra de 1982, votó esta tarde en la escuela rural "Entre Ríos", situada a 55 kilómetros de la capital fueguina.Hillar, de 56 años, se presentó en la mesa electoral 209 del distrito, vestido de soldado y con sus condecoraciones en el pecho, por lo que fue aplaudido por las autoridades de mesa y por los funcionarios militares que custodiaban la votación.Acompañado de su esposa Zulma, de su hijo Matías y del ex combatiente y periodista Daniel Guzmán, Hillar tuvo que sortear dificultades climáticas para llegar al lugar de votación, ya que el tránsito por la Ruta Nacional 3 se realiza este domingo con "extrema precaución" debido a la presencia de hielo y un fuerte temporal de nieve."Cumplí mi objetivo que es visibilizar el reclamo argentino sobre la soberanía de las islas y hacerlo mediante una acción que ojalá pueda multiplicarse y generar un precedente jurídico", explicó el ex combatiente.Guzmán contó que en el viaje hasta la escuela "nevaba y presenciamos varios accidentes y despistes producto de las condiciones climáticas adversas. Tuvimos que ir muy despacio", relató.Cuatro electores poseen domicilio constituido en las Islas Malvinas.Hillar presentó a las autoridades de mesa el Documento Nacional de Identidad (DNI) donde figura como domicilio ficticio la calle "Eduardo Antonio Vallejo" en las Islas Malvinas.Vallejos es su compañero fallecido entre el 11 y el 12 de junio de 1982, mientras realizaba una guardia en una trinchera y recibió las esquirlas de una bomba naval que explotó a dos metros suyo.Ambos se conocían desde antes de ir a Malvinas porque estaban realizando el servicio militar obligatorio en el Grupo de Artillería Aerotransportado 4 de La Calera (Córdoba) cuando fueron convocados a las islas el 23 de abril del 82´, y viajaron de inmediato con una escala previa en Comodoro Rivadavia."Su muerte es algo que me marcó mucho y tenerlo en el documento es una forma de poder llevarlo a todos lados a donde voy", confesó el ex combatiente fueguino.Para las PASO de este domingo, la Justicia Electoral fueguina dispuso una mesa exclusiva destinada al distrito "Islas del Atlántico Sur", donde figuraban otras tres personas con domicilio legal en las Islas Malvinas. Fuente: (Crónica)