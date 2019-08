Un joven con síndrome Down murió tras ser atacado por su perro pitbull

Sociedad Un turista murió tras ser atacado por tres perros pitbull

Un joven de 25 años con síndrome de Down murió tras ser mordido por su perro de raza pitbull, en una vivienda de la localidad bonaerense de Longchamps.El trágico hecho se produjo este viernes en una vivienda situada en Horacio Quiroga al 1.500, de esa localidad del partido de Almirante Brown, en la zona sur del conurbano.De acuerdo con lo informado por el sitio de, el padre del joven salió a realizar compras y encontró a su hijo tirado, con una serie de terribles heridas.A pocos metros se hallaba el perro de raza pitbull de la familia atado con una correa.El dueño de casa llamó a una ambulancia y los paramédicos constataron el deceso del joven, que aparentemente habría sufrido convulsiones y se especula esa circunstancia habría activado la feroz reacción del animal.El 20 de julio pasado un hombre de 37 años murió tras ser atacado por tres perros de la misma raza, que se encontraban semiabandonados, en la ciudad balnearia de Miramar.Los perros se encontraban junto a un adolescente de 16 años, que se encontraba en situación de calle, el cual no será imputado por tratarse de un menor de edad y porque no está registrado que los animales, a pesar de responder a su llamado, le pertenezcan.El pitbull en general es de tamaño mediano, estructura sólida, pelo corto y una musculatura bien definida, con una indomable capacidad de soportar el dolor físico y para no claudicar en la lucha.