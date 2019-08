Enfermera por vocación: "La realidad te enseña cómo manejar las emociones"

Enfermeros en Entre Ríos

"Sin vocación es imposible ejercer esta profesión"

Vanesa Monzón, es Enfermera universitaria, desempeña su profesión en Oncología

La Organización Panamericana de la Salud reveló en 2018 un dato preocupante al respecto:. Chile tiene 22 enfermeros cada 10mil ciudadanos; Uruguay 19; Paraguay 15... y los ejemplos siguen...Pero. La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo hay un promedio de 1 enfermero por cada 9 médicos cuando, en realidad, la proporción debería ser inversa.De todos modos, si bien esta situación no es nueva ni exclusiva de nuestro país, en Argentina los números son muy preocupantes. Y menos alentadoras son las estadísticas que indican que la escasez de estos trabajadores tiende a agudizarse hacia 2020.En este marco, en 2016 se creó el PRONAFE, el Programa Nacional de Formación de Enfermería. Y se fijó como meta para 2020 la formación de 50 mil nuevos enfermeros.En sus comienzos,El déficit de enfermeros a nivel nacional es una realidad que pone en alerta, desde hace un tiempo, a todo el sector de salud. Y Entre Ríos no escapa a esta realidad.Por un lado, es cierto que desde la Provincia se abrieron varios centros de formación en distintas ciudades en los últimos años. Pero, al mismo tiempo, referentes del sector sostienen que no se están creando nuevos cargos, lo que genera que muchos opten por irse a trabajar a otras provincias.El programaabordó la temática con los propios protagonistas. Contaron sus experiencias, cómo comenzaron en la actividad, que los motivó a estudiar enfermería, una de las profesiones más nobles y humanas.Son los que están ahí, apurando una tijera, un par de gasas y un mimo cuando el médico corta el cordón y nos entrega al mundo. Y los que les ponen el cuerpo a los peores sufrimientos cuando nos internan, nos operan o sufrimos un accidente o enfermedad; y las que, muchas veces, nos ayudan a morir con dignidad o de la mejor manera posible.del Hospital San Roque y Oncología de adultos en el Sanatorio Rawson. Explicó en el programaque "sin vocación es imposible ejercer esta profesión. Hace 15 años me recibí y empecé en pediatría. Hace 9 años estoy con adultos en el sector Oncología"."En la parte privada estoy en hospital de día con tratamientos de quimioterapia. Estoy en media jornada.Yo hago 12 horas diarias, algunos 16. Te acostumbras, tenés tus francos, pero se pierde mucho también", manifestó.

Es muy difícil hacerte fría. Uno llora con los familiares

Asimismo, dijo: "En la parte privada estoy en un horario fijo de lunes a viernes, cuatro horas. En el hospital hago horario rotativo, noche mañana y tarde, tenemos entre dos o tres francos por semana".Uno llora con los papás, con los familiares, con todos", indicó.