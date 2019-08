Argentinas sufrieron un robo y están varadas en Camboya

El viaje de los sueños de Renata Segal y Leila Suaya se convirtió en una pesadilla. Estas dos chicas, del barrio porteño de Caballito, sufrieron el robo de todo su dinero y sus documentos en Camboya, por lo que están varadas y desesperadas.



El hecho ocurrió hace 6 días, mientras se encontraban recorriendo templos. Renata (26) y Leila (24), estaban andando en bicicleta cuando un chico pasó y les robó la mochila donde tenían toda su documentación y dinero. Gracias a que tenían sus celulares con ellas, pudieron trasmitir su historia vía Instagram.



El problema que se les presentó es que Argentina no tiene embajada en Camboya. Héctor Rinaldi, cónsul argentino en Tailandia, está en comunicación con ellas, aunque todavía no consiguieron la documentación necesaria para sacarlas de aquel país.



Las chicas aseguraron que no tiene para comer ni tomar y piden por favor al Gobierno argentino que les dé una mano. Sus familias van todos los días a Cancillería para intentar acelerar los trámites, aunque desde acá se puede hacer poco y nada, ya que todo se tiene que hacer en la embajada argentina en Tailandia.