Alertan que "Gualeguaychú vive la situación más crítica" en cuanto al transporte

Foto: Se retomó el servicio de transporte en Gualeguaychú Crédito: R2820

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Gualeguaychú, Luis Loutalet, se refirió a la situación que atraviesa el transporte urbano en esa ciudad.



"La adhesión al paro de este jueves fue total. Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú se sumaron a la medida de fuerza que venía desarrollando Paraná", explicó el dirigente.



Loutalet denunció que los trabajadores de Gualeguaychú "no han cobrado el aumento paritario correspondiente; aquí la situación es mucho más crítica porque se viene cobrando con el escalafón de tres paritarias atrasadas. Considerando lo que ocurre en la provincia, la de acá es la situación más difícil, sin el abono de compensatorios, ni aguinaldos, etc", señaló.



Asimismo aseguró a R2820 que "se va a complicar cada vez más, sobre todo aquí en adelante, en un marco muy hostil por parte de los actores del conflicto, sin diálogo entre los empresarios, el gremio y el Ejecutivo local".



Por otra parte, aclaró: "El tema subsidio no es un asunto nuestro, aunque nos interesa, porque esto impacta en el salario de nuestros compañeros. Este es un tema de rentabilidad que se debe resolver. El Ejecutivo no nos quiso atender y tampoco a los empresarios. No nos han dado hasta el momento la oportunidad de hablar con ellos, lo cual no ayuda dado el contexto", reflexionó Loutalet.



"Los trabajadores afectados en nuestra ciudad son alrededor de 45. La empresa El Verde viene cumpliendo con la escala salarial, apoyando en el servicio privado que tiene con las empresas del Parque Industrial. El resto adeuda una cifra muy importante en cuanto al atraso de escala salarial: hoy los empresarios deberían estar abonando 41 mil pesos el básico, pero contrariamente hasta el mes pasado pagaron 25 mil", señaló y agregó: "Además se adeudan costos no remunerativos del año pasado y parte de los aguinaldos. En esta oportunidad resolvimos cumplir con las 24 horas de paro, pero veremos hacia adelante como seguimos".



De esta manera, luego de la medianoche se reanudó el servicio de transporte urbano en la ciudad, dejando la puerta abierta a una nueva medida de fuerza la próxima semana.