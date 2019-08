El Ventilador: Algunas opiniones sobre la enfermería en la provincia

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Es sabido que el papel de las enfermeras y enfermeros es importante y significativo para la salud.Pero la escasez del personal de enfermería también es una preocupación a nivel global. La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo hay un promedio de 1 enfermero por cada 9 médicos cuando, en realidad, la proporción debería ser inversa.¿Reconocimiento profesional? ¿Condiciones de trabajo? ¿Salario? ¿Cuáles son hoy los factores que favorecen a esta realidad?-"Si todo el mundo hace paro por cualquier motivo (docentes, comercios, transporte) mí pregunta es ¿por qué los enfermeros, médicos o cirujanos no lo hacen? Ellos cómo respetan su profesión con sus sueldos tan bajos, a pesar de tantos riesgos que tienen. Me pongo de pie por su profesión y amor".-"Rosa Barrichi es compañera del Centro Clínico. Una excelente enfermera y muy buena persona".-"La Argentina está llena de héroes en diferentes rubros. Felicitaciones a todos y todas las enfermeras y enfermeros. Generemos un mundo con valores y no con precio, hay tareas que desarrollan determinadas personas que no tienen precio por lo valiosa".-"Felicitaciones por ser grandes personas y profesionales tanto a Patricia Aguirre como a Vanesa Monzón. Un gusto ser su colega de trabajo".-"Realmente no entiendo este problema. Tengo una amiga Licenciada en Enfermería con formación en Médicos Comunitarios que a principios de este año la dejaron sin trabajo en el centro de salud donde trabajaba. Por favor si alguien que está en el estudio puede hacer algo por ella, se lo agradecería, necesita trabajar".-"Mis felicitaciones por el programa. Rosa Barrichi es mi jefe y es una gran enfermera, siempre está actualizándose".-"Eso que hablan las enfermeras es verdad. Yo conozco enfermeras del centro de salud del CIC de La Floresta y del Hospital San Roque y es mucho trabajo para tan poco personal".-"Felicitaciones a Patricia Aguirre excelente persona y buena profesional".-"Todo lindo, mucho estudio, mucho título pero la realidad se vive día a día con los pacientes, porque una enfermera/ero no solo se hace estudiando sino que también debe vivirlo en carne propia con los pacientes".-"Soy auxiliar de enfermería en el hospital materno infantil San Roque. Celebro que estén realizando este programa y tratando este tema, pero por ahí hay algunas cosas que por ahí no se han dicho ni se digan. Una de esas es la que mencionó Marisa respecto a los auxiliares, que no somos pocos en la provincia y estamos en un grupo organizado para conseguir una instancia de profesionalización".-"Enfermería necesita su propio gremio o un líder en política que sea enfermero. Sino siempre somos relegados".-"Gracias por abordar un tema tan importante como es la vida de quienes cuidamos a la sociedad toda por 24 horas y 365 días al año. Trabajo en el hospital escuela de salud mental con personas con padecimiento mental que lamentablemente va en ascenso y aun así estamos comprometidos a seguir creciendo y avanzando en conocimientos para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Saludos a mis colegas que están en el programa".-"Saludo y felicitaciones enfermeros".-"Felicito a todos, en especial a Vanesa, una excelente profesional y da mucho amor a sus pacientes".-"Ser enfermera nace solo. Falta ser humildes y amar la profesión".-"Soy enfermero quiero aclarar que trabajo en lo privado y se paga bastante menos que en lo estatal donde también trabajo".-"Hola soy ex trabajadora de Clínica España. Conozco a Patricia y Vanesa, soy enfermera suplente del San Roque y hasta el día de hoy esta problemática de salud no tiene solución. Ojalá en algún momento salud dé alguna respuesta favorable".-"Soy licenciado en enfermería, y quiero felicitar a Martin y Marisa. Ejemplos a seguir como profesionales formadores y colegas".-"Saludos a Vanesa, es excelente profesional y vecina. Te queremos mucho".-"Felicitaciones por su labor a Patricia y Martin, grandes personas y profesionales".-"Un saludo a todos los enfermeros que están ahí. Y en particular a mi hermana Vanesa que pone el alma en esa profesión".-"Lamentablemente nuestro sector esta desvalorizado en nuestra provincia. Nos forma otra provincia, los absorbe. Se trabaja con mucha deficiencia en recursos humanos, no sólo en el sector enfermería sino en todo el entorno ocasionando la multifuncionalidad de tareas que se agregan a nuestro trabajo. Sueldos deficientes y un proyecto de ley con mucho para modificar".-"Quiero agradecer a todos los enfermos del hospital San Martín. Fui operada de un carcinoma. Y me han atendido como sí hubiera sido de su familia".-"Soy compañera de Mariela del centro de Salud Malvinas Argentinas gran compañera y profesional. Gracias por representarnos, ya que nuestra profesión en muchas oportunidades no es valorada ni reconocida. Es un gran trabajo diario el que realizamos con nuestro corazón. Enfermería de pie".-"Soy enfermera del hospital San Roque, trabajo en neonatología y en un lugar privado. Lamentablemente trabajo 16 horas todos los días. Me quedan 8 horas para descansar, ser madre, esposa y ama de casa. Nuestro trabajo no es valorado".-"Saludos a la mejor enferma de parte de su familia, para Vanesa Monzón de parte de sus hijos".-"Un beso grande y un abrazo a Patricia Aguirre. El problema de que haya pocos enfermeros se debe al nivel de estudio. Se capacita y se forma a un nivel superior se dan temas para un nivel de médico y donde uno se pregunta si están capacitando para ser enfermero o médico. Es muy pesado el nivel de estudio. Pregunten por qué a las prácticas de una matrícula de 3000 llegan 30 futuros enfermeros y de ahí van bajando hasta llegar a 10 que se reciben más o menos. Ojalá se entienda, lamentablemente tuve que dejar dos veces la carrera".-"Estaría bueno aclarar que también los enfermeros tenemos muchas tareas desvirtuadas que sobrecargan nuestra función".-"Es triste nuestra realidad, los sueldos son bajísimos y el trabajo es arduo, pero gratificante. Otra cosa que pasa en la actualidad es la falta de trabajo. Actualmente estoy sin trabajo y dejé mi CV por todos lados. Saludos a Martin Nanni, fue profesor mío en la cruz roja de primeros auxilios".-"Y para quienes hicimos la carrera en Cruz Roja antes de la reforma tenemos un estado ausente. No podemos hacer la licenciatura en la provincia, quedamos fuera del sistema de formación y capacitación continua".-"Hay que formar un colegio de enfermería, soy Silvia. Que lo diga Rosa Barrichi, ella sabe de ese proyecto inactivo. Formemos un colegio".-"Yo me jubile, a los 22 años me efectivizaron en Federal".-"Quisiera preguntarle a la señora Patricia Aguirre si está bien el manoseo de personal que hay en el hospital San Roque, o el tema de rotar al personal de manera obligada. ¿Y qué pasa con la cantidad de francos adeudados que no devuelven?".-"El enfermero cumple más funciones de la que su profesión dicta. Es secretario, camillero, muchas veces psicólogo (sin título obvio), de familiar cuando ingresan solos. Falta que los Estados nacional y provincial nos pongan en el lugar donde nos corresponde. En el equipo de Salud. Y en lo monetario".-"Soy estudiante de cruz roja en primer año, tengo 38 años y me encanta. Saludos a Vanesa Monzón, excelente enfermera. Estuvo en sala uno".-"Quisiera preguntarle a Patricia Aguirre si esa vocación que tiene de jefa es para cuidar a su equipo de enfermeros que está haciendo dividir todo el servicio".-"Hablando de violencia y de la militarización del hospital San Martín hay que hablar que primero la violencia es desde la institución hacia la población. Largas horas de espera tanto para las consultas como para las guardias. Días, semanas y meses por un turno, un estudio o una cirugía. Yo tengo 20 años de enfermero y como siempre traté con respeto y sobre todo sin juzgar, jamás tuve un conflicto. Llenar de policías el hospital no resuelve nada, la policía tiene que estar en la calle".-"Soy técnico en laboratorio del hospital San Martin. La salud es la que menos gana de sueldo. Tenemos los sueldos más bajos, siendo que los pilares de una provincia son la salud, la seguridad y la educación. Tendríamos que cobrar todos los mismos sueldos".-"Quiero saludar a todas las enfermeras, que cada una tiene su realidad en su lugar de trabajo, mucho más en el interior. Aprovecho para saludar a la señora Marisa Espíndola una genia, la admiro por todo lo que sabe y todo lo que enseña".-"Quisiera mandarle saludos a la Licenciada Claudia Sánchez del hospital San Roque, al igual que a todos los profesionales de dicho establecimiento".-"Es verdad lo que dice Patricia, pero los suplentes no tenemos ningún derecho, ni respuesta con respecto a eso, tenemos un padrón. De suplentes y salud no manda cargos ni extraordinarios como para suplir esa necesidad".-"Hace 10 años me recibí y aún no tengo una suplencia extraordinaria. Los suplentes comunes no obtienen derecho a nada, ni vacaciones".-"Ojalá sea el principio de la revalorización de la carrera. Parece increíble, pero Entre Ríos es una de las provincias con alto índice de Licenciados y solo se remunera por dos tramos de Enfermería (tramo A enfermeros y tramo B auxiliares de enfermería). Adelante y vayan por una nueva Ley de Enfermería que reconozcan los diferentes títulos".-"Soy psicóloga del hospital escuela. Hace 15 años soy suplente. Jamás me regularizaron".-"Saludos a Rosita, una de la primeras enfermeras en el centro de salud de Puerto Viejo. Muy buena enfermera. Felicitaciones por todos estos años de dedicación".-"Diez años señor, Kohan, dijo diez años de suplente. Es muy K usted que no puede entender lo que dicen las enfermeras".-"Hablen de los francos que se deben".-"Saludos a Rosa Barrichi. Excelente compañera".-"Martín es un excelente profesional".-"Me parece que Mariano es muy kirchnerista o no entiende que el problema viene de más de diez años y él lo enfoca en los últimos cuatro. Me parece que como periodista debería ser más objetivo y mis felicitaciones a esa noble profesión".-"Excelentes profesionales los del San Roque. Un orgullo en el alma".-"Un gran abrazo a Martín, compartí con él muchas guardias. Un gran profesional".-"Qué pena que no convocaron a un enfermero de emergencias sanitarias. Ellos también tienen enfermeros en la ambulancia y pueden contar sus experiencias".-"Yo creo que los profesionales de salud continúan trabajando con bajo sueldo por amor a la profesión, porque se piensa primero en el paciente y luego en el sueldo".-"Soy Licenciada en Enfermería, felicito a quienes nos están representando ahí en el canal. Hay un tema que no se ha hablado y es el bullying que sufrimos cuando entramos a una institución, ya sea privada o pública. Yo, en la actualidad, siendo Licenciada, no puedo ejercer mi profesión porque por el estrés pasado sufro de crisis de pánico".-"Soy enfermera del Hospital San Roque, les mando un beso enorme a todos mis colegas y en especial a Vanesa, mi gran amiga".-"Quiero felicitar a la enfermera Mariela Retamar y al gran equipo de enfermería del Malvinas Argentinas por la labor que llevan y por su calidad humana".-"Quisiera saludar a Vanesa Monzón que es quien me hace las quimio".-"Me ha tocado charlar con las enfermeras por tener un familiar en el hospital. Y no hay palabra de agradecimientos para todas ellas. Y ahí te das cuenta que hay que valorarlas. Las quiero".-"Un saludo enorme a esos enfermeros/as que trabajan incansablemente por un sueldo mínimo. En especial a Marisa Espíndola una gran profesional y muy buena vecina".-"Muy bueno el panel de hoy, estoy muy conforme con la atención que dan los enfermeros en el San Roque, especialmente Patricia. Se merecen cobrar lo que les adeudan y lo que se merecen así tienen un sueldo digno. Dan la vida. Gracias por elegir esta profesión, ellos cuidan de nosotros".-"Quiero felicitar a la enfermera Rosita, que es muy querida en el Puerto Viejo. Muy profesional y muy buena persona sobre todas las cosas".-"Estaría bueno que se hable de la problemática del San Roque. Donde se le deben muchos días de francos y la otra es que nos quieren sacar de los servicios en los cuales llevamos muchos años".-"Saludos a todos los colegas que se encuentran en su canal. Cada uno de ellos son grandes profesionales. Espero que puedan comentar un poco más sobre el proyecto de la ley de enfermería de cámara de diputados. Y de la importancia de la creación del colegio de enfermería, también con media sanción de la cámara hace ya mucho tiempo".-"Soy enfermera del San Roque y me gustaría que se comente, además del déficit de enfermería que existe, la pésima situación que estamos viviendo en dicho hospital. Somos menospreciados y vivimos constantes situaciones de abuso de poder de parte del departamento de enfermería de dicho hospital".-"El médico hace un tratamiento que le indica el enfermero. No me parece correcto, más de un auxiliar de enfermería. No quiero desprestigiar, pero estudiaron 9 meses contra 6 años de un médico. Perdón, tendrán la práctica, pero no la teoría".-"Soy enfermera del Hospital Escuela de Salud Mental, saludos a todos mis colegas. Es de nuestra institución tenemos las mismas problemáticas que se mencionan. Trabajamos a diario con el padecimiento mental, tan estigmatizado y vulnerado, a diario nos preocupamos y ocupamos de mejorar la atención y visibilizar la problemática de la salud mental como parte de la problemática de la salud general".-"Saludos a Marisa y Martín, excelentes profesionales y compañeros. Soy Carina, enfermera de 30 años de profesión del hospital San Martín. A pesar del poco reconocimiento elijo y orgullosa estoy de mi profesión. Muchas satisfacciones y gratificaciones de los pacientes y familiares".-"Soy enfermera suplente de 10 años. Somos humanos, somos profesionales no reconocidos, nos recargan 16 horas, nos suspenden descansos, nos dejan solos con más de seis pacientes por falta de personal. Necesitamos más enfermeros en el San Roque. Estudiamos, tenemos vidas en nuestras manos y no se refleja en nuestro salario. Lo lamentable es que detrás de todos los enfermos hay una familia a la cual debemos sustentar".-"Quiero transmitir que la nuestra es una disciplina joven, que evolucionó en el tiempo, y hemos crecido mucho, aún más la enfermería entrerriana. Pertenecemos a sociedades científicas nacionales e internacionales, escribimos libros, disertamos a nivel internacional y estamos creciendo en las especialidades. No somos el brazo derecho del médico, somos parte del equipo, y de nuestro propio crecimiento va a depender el reconocimiento. Trabajo en equipo, empatía, escucha activa, compasión, son valores que debemos no solo tener, sino también entrenarlos. Lo ideal es tener un colegio que regule nuestra profesión y matriculación. En Entre Ríos la única entidad que nuclea a enfermería es la Asociación de enfermería de Entre Ríos. Hay enfermeros que pasan 24 horas sin dormir, le pregunto a la población si desea que lo atienda".-"Felicito a los colegas que enaltecen la profesión y quiero decir que la OMS dictaminó el 2020 como año de la enfermería".-"Pasan muchas cosas lindas en nuestra profesión. Pero lamentablemente la "subalternación" de la que hablan, hoy se da entre propios los enfermeros".-"Soy enfermero del hospital San Martín de la terapia intensiva. Quería decirles que nosotros gracias a la gestión de enfermería tenemos una relación enfermero/paciente óptima y demostramos poder estudiar y crecer no solo con nuestros pares sino también con el equipo médico. Ahí comienza el trabajo en equipo. Las disciplinas deben estar unidas. Saludos a los colegas. Estoy de acuerdo con los reclamos y por favor empoderen a los referentes de distintas áreas; es la única forma de poder lograr objetivos".-"Saludos a los colegas, la ley con 1/2 sanción no fue aprobada no por política gremial o partidaria, fue porque los enfermeros de los centros de salud no estábamos contemplados en dicha ley".-"Quería aprovechar esta oportunidad mediante este medio para agradecer a los profesionales del hospital San Martín. Una atención inigualable de todos los profesionales en especial a los enfermeros del servicio de oncología que acompañaron a mi mamá y a mi muchísimo en estos últimos años. Personas con un enorme corazón y hermosa vocación de servicio. Eternamente agradecida. La mejor atención. Muchos cariños".