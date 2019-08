El Ventilador: Enfermeros: vocación, demandas y desafíos

Es sabido que el papel de las enfermeras y enfermeros es importante y significativo para la salud.



La Organización Panamericana de la Salud reveló en 2018 un dato preocupante al respecto: en Argentina existen 4 enfermeros cada 10mil habitantes, mientras que otros países de la región están muy por encima. Chile tiene 22 enfermeros cada 10mil ciudadanos; Uruguay 19; Paraguay 15... y los ejemplos siguen...



Pero la escasez del personal de enfermería también es una preocupación a nivel global. La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo hay un promedio de 1 enfermero por cada 9 médicos cuando, en realidad, la proporción debería ser inversa.



De todos modos, si bien esta situación no es nueva ni exclusiva de nuestro país, en Argentina los números son muy preocupantes. Y menos alentadoras son las estadísticas que indican que la escasez de estos trabajadores tiende a agudizarse hacia 2020.



¿Reconocimiento profesional? ¿Condiciones de trabajo? ¿Salario? ¿Cuáles son hoy los factores que favorecen a esta realidad?



En este marco, en 2016 se creó el PRONAFE, el Programa Nacional de Formación de Enfermería. Y se fijó como meta para 2020 la formación de 50 mil nuevos enfermeros.



La contracara de esto es que para el mismo año se espera que se jubilen casi 60 mil de ellos, con lo cual el déficit seguiría al frente de las estadísticas.



Pero, a meses de llegar al año propuesto como meta... ¿cuál es actualmente su funcionamiento y qué resultados tuvo hasta el momento?

En sus comienzos, la enfermería venía de la mano de la vocación pura y se aprendía casi en la práctica. Hoy, en cambio, existe ya una profesionalización de esta actividad.



La carrera cuenta con niveles de licenciaturas y doctorados y sus estudiantes pueden elegir inclinarse hacia lo asistencial, pero también hacia la docencia o la gestión.



Ahora bien... ¿existe un incentivo desde el Estado para dar a conocer la carrera y sus alcances, teniendo en cuenta el déficit actual de estos necesarios trabajadores?



¿Cuáles son las opciones que ofrece hoy nuestra provincia para estudiar enfermería?



¿Y cuáles son los reclamos actuales más urgentes de los trabajadores de este sector? Enfermeros en Entre Ríos El déficit de enfermeros a nivel nacional es una realidad que pone en alerta, desde hace un tiempo, a todo el sector de salud. Y Entre Ríos no escapa a esta realidad.



Si bien hay actualmente hay poco más de 4mil personas dedicadas a esta profesión, existen espacios donde las demandas son fuertes.



Hace apenas unos meses, trabajadores del Hospital san Roque se manifestaron frente al Ministerio de Salud, expresando que actualmente la institución sufre un déficit de al menos 100 enfermeros y deudas por francos trabajados.



Aseguran que, incluso, esto se incrementa durante el periodo invernal por la demanda en internaciones, sobre todo por afecciones respiratorias.

Es sabido que la crisis económica actual incrementó el nivel de atención en los Hospital Públicos. Pero no sucedió lo mismo con la mano de obra y los recursos.



¿De qué manera influyó esta situación en la tarea de los enfermeros en los nosocomios y la calidad de la atención que pueden brindar?



Muchos de ellos aseguran que trabajan hasta 16 horas por día, con sobre carga de pacientes y hasta suspensión de los francos.



Por un lado, es cierto que desde la Provincia se abrieron varios centros de formación en distintas ciudades en los últimos años.



Pero, al mismo tiempo, referentes del sector sostienen que no se están creando nuevos cargos, lo que genera que muchos opten por irse a trabajar a otras provincias.



Entonces... ¿qué hace falta para solucionar este problema que genera más suplentes que titulares y éxodo de enfermeros entrerrianos a otras provincias?



¿Cuál es la remuneración económica actual de estos necesarios trabajadores de la salud?



¿Qué dice la Ley Provincial N°9.564 y qué nivel de implementación y cumplimiento tiene hoy en día?



Todas preguntas que esperan una urgente respuesta para apuntalar una actividad en crisis.