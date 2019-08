Ordenaron el retiro de unidades falsificadas de un medicamento para el cáncer

Foto: La tapa plástica del vial falsificado tiene la inscripción 'Flip off' en relieve Crédito: Clarin

Son 24 frascos ilegítimos de Keytruda (pembrolizumab 100 mg/4ml) en las que figura que pertenecen al lote 8302605A01 / Venc. 02/2020 y fueron detectados en un centro de salud de Chaco.



"Las unidades falsificadas poseen los precintos de seguridad de los estuches secundarios (cajas) violados; con cinta adhesiva transparente sobre estos o pegados con pegamento y no poseen etiquetas de trazabilidad. La tapa plástica del vial (envase primario) tiene la inscripción 'Flip off' en relieve, mientras que la unidad original no tiene inscripciones", precisa el alerta.



Dado que se desconoce "las condiciones en las que fueron manipulados" los productos, en caso de poseer alguno con esas características, desde ANMAT recomiendan no aplicarlo y comunicarse al 0-800-333-1234 de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados, domingos y feriados de 10 a 18.



A través de un comunicado, MSD, la compañía farmacéutica que lo elabora, repudió la falsificación de medicamentos, "la cual plantea una amenaza cada vez más seria para la salud pública en todo el mundo". E informó que asegura la provisión del producto por el canal comercial habitual. En tanto, con el objetivo de "extremar las medidas de seguridad", desde el laboratorio señalaron que se pusieron en contacto con clientes, instituciones y centros de salud para que verifiquen cuestiones de seguridad vinculadas a la situación. Y recordaron que ante cualquier duda sobre la legitimidad del producto puede reportarse al departamento de farmacovigilancia del la compañía.



Pembrolizumab (cuyo nombre comercial es Keytruda) se utiliza en pacientes con diferentes tipos de cáncer metastásico o avanzado, entre los que se incluyen melanoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de cabeza y cuello, linfoma de Hodgkin, carcinoma urotelial, cáncer gástrico y cáncer de cuello de útero. Se administra por vía intravenosa.



El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluyó, junto a nivolumab, otra inmunoterapia, en su lista de medicamentos esenciales, porque demostraron que brindan hasta un 50% de tasas de supervivencia en melanoma avanzado, un cáncer de piel que hasta hace pocos años era incurable.



En febrero, la OMS emitió un alerta global por la comercialización de versiones falsificadas de un medicamento para el tratamiento de diferentes tipos de leucemia que, en lugar del principio activo Ponatinib Hydrochloride, contenía paracetamol en bajas dosis. Argentina figuraba entre los países en los que se había detectado la circulación de esos productos, por lo que ANMAT realizó el seguimiento de la situación.