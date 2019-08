Pescador recordó el accidente náutico donde murió una mujer

Diego Mazoletti es pescador y el destino quiso que sea testigo del accidente que le costó la vida a Carla García, quien tripulaba junto a su pareja Mauricio Ferreyra una lancha deportiva en las aguas del río Uruguay, a la altura de la desembocadura del arroyo Yuquerí Chico, lugar en el que se dio una vuelta campana.Del mismo modo señaló que "en ese momento escuchamos gritos y lo primero que hice fue llamar a Prefectura. No fue fácil por el tema de la señal, pero la cuestión es que me atendieron, y me pedían la ubicación exacta; con los nervios traté de explicarles, pero insistían pidiéndome los datos personales, mi número de documento, en vez de preocuparse por acudir al accidente, porque se perdió un tiempo hermoso", dijo Mazoletti, para resaltar: "Yo les dije a los de Prefectura que se estaba ahogando la gente, y en ese momento me dijeron que ya venían", recordó."Había otros compañeros que estaban pescando, del otro lado del arroyo y tenían un bote, le hicimos señas para que los vayan a auxiliar y fueron a tratar de ayudar, pero la correntada estaba muy fuerte".Luego señaló: "Los tripulantes tenían chalecos porque se los veía, a todo esto los alcanzaron en Benito Legerén, bien frente a la ex fábrica, ahí lo alcanzaron al muchacho", aseguró Diego.Asimismo recordó que "nosotros no sabíamos nada en ese momento, pero uno de los muchachos nos dijo que la chica había fallecido y que el muchacho tenía las dos piernas moradas"."Cuando pasó el accidente nosotros veíamos que los dos cuerpos se iban con la correntada, incluso pensamos que había una criatura y nos entró la desesperación pero al parecer era el perrito que llevaban y dijeron que lo pudieron salvar". (El Sol)