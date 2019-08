"No estoy enojado y no tengo bronca", afirmó el ciclista chocado y abandonado

El pasado 11 de julio por la noche, Ismael Montero de 18 años, regresaba en bicicleta a su casa en San Benito, luego de trabajar en uno de los puestos de la Feria de Invierno en el Puerto de la capital entrerriana, dio cuenta Elonce.El joven se trasladaba por el Acceso Norte, y a metros de llegar a calle Londero, fue embestido por una camioneta VW Amarok que se dio a la fuga y dejó a Ismael, herido en la banquina, donde estuvo por más de dos horas hasta que lo encontraron.A casi un mes de aquel tremendo accidente, y tras ser intervenido quirúrgicamente, Ismael Montero de 18 años, ya se recupera en su casa ysobre la bienvenida que le dio su familia y sus amigos.", afirmó y recordó durante los más de 20 días que estuvo internado, "solamente, tenía dos horas de visita y eso era todo para mí", sostuvo.Ismael también se refirió a la actitud de la conductora de la camioneta que lo chocó y que causó indignación en el público por haberlo dejado abandonado. ", pero no tengo bronca", remarcó el joven atropellado hace un mes en el Acceso Norte, donde quedó abandonado por más de dos horas en la banquina.Asimismo, Ismael confirmó que la conductora de la VW Amarok que fue identificada como responsable del choque en el que el joven sufrió graves heridas no se acercó al hospital y tampoco a su casa. "mientras se recupera en su casa, ubicada en la localidad de San Benito.Mientras avanza en su recuperación, el joven planea ponerse al día con el estudio. "y agregó "tengo para un mes de seguir acostado".En referencia a cómo afrontará el paso del tiempo en su casa, el joven afirmó que "tengo las cartas, el celular y mi primo me pasó la cuenta de Netflix para ver películas", contó.", reflexionó el joven "scout" de San Benito. "Ahora que estoy en casa, estoy completamente feliz", subrayó.Entre lágrimas, Marcelo, padre de Ismael, también dialogó con", dijo el papá del joven sin poder contener las lágrimas.En tanto, Marisabel, madre de Ismael, también resaltó la colaboración de la familia que encontró abandonado al joven. "Se quedaron con él, nos contuvo a nosotros y todos los días nos mandaban mensajes, han estado atentos a la salud de Ismael y, fueron a visitarlo. Además, quieren venir un día a tomar mate con él", afirmó la mujer."Martín y Valeria son como sus ángeles guardianes. Realmente es así, porque si no hubiese sido por ellos, no sabemos si estaría acá", resaltó la madre de Ismael al hablar con Elonce. Mientras que su papá agregó que "ellos lo encontraron y los médicos dijeron que había estado como tres horas tirado, porque ya tenía un grado de hipotermia", relató Marcelo."Mucha gente se ha acercado para colaborar y hemos recibido ayuda de gente que no conocíamos, y un montón de gente que hizo cadenas de oración por Ismael. Les agradecemos mucho y otra gente que se contactó por las redes sociales. Fue impresionante", remarcóEntre lágrimas,. Estoy contento que esté acá", afirmó el chico.Su otro hermano manifestó que lo visitó todos los días en el hospital y dijo que "", afirmó.Por su parte, su primo también lo acompañaba en la casa y expresó "sobre la actitud de la conductora que atropelló al joven en el Acceso Norte. Elonce.com