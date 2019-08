Practicaron un aborto legal a niña de 12 años que había sido abusada

Una niña de 12 años que había sido abusada fue sometida a una operación de aborto legal en el hospital de la ciudad rionegrina de General Roca.La práctica fue llevada a cabo este viernes, aunque recién cobró difusión en las últimas horas, en el Hospital Francisco López Lima, de Roca.La operación, que se produjo pocos días después que se denunciara la violación, se llevó a cabo con el consentimiento de la propia víctima y su familia.Según informó uno de los responsables de la práctica al diario Río Negro, la operación se llevó a cabo cuando la niña se encontraba en la fecha límite de gestación para los abortos legales.A la niña le habían detectado el embarazo una semana antes en un hospital de la ciudad de Cipolletti, en el oeste de la provincia, al que había acudido desde una localidad cercana en la que reside.Los profesionales del centro de salud, detectaron que se trataba de un embarazo por abuso sexual y radicaron la denuncia en la Justicia.La operación fue confirmada por ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, quien explicó los pasos que se siguieron."Rápidamente se puso en marcha la Red de Salud, apenas tomamos conocimiento del caso. Por la urgencia y la necesidad de ser sometida a la práctica en el menor tiempo posible, se realizó en General Roca y con médicos objetores de conciencia que no son de este hospital", dijo el funcionario.En el caso tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, aunque por el momento no tomó determinación alguna y la niña no ha declarado en Cámara Gesell, tal cual se prevé en estos casos.No obstante, ya se tomaron rastros genéticos del feto, que apuntan a corroborar la identidad del abusador, una vez que se le pueda tomar declaración a la menor.En tanto, la niña ya había comenzado a recibir asistencia y contención por parte de especialistas del SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).