Solidarios: Operarán gratis al albañil entrerriano que construyó sala de cine

Confesión en la TV

Anunciaron la cirugía

Gestos que acercan

Omar Borcard es el fundador de Cine Paradiso de Villa Elisa, conocido como el albañil que construyó dos salas con sus propias manos, hazaña que lo llevó a protagonizar la película documental "Un cine en concreto".Tiene 64 años y en julio participó del programa "¿Quién quiere ser millonario?", que se emite por Telefé. Allí ganó una suma de $130 mil pesos que definió como "una fortuna".Cuando Santiago del Moro, conductor del programa, le preguntó qué haría con el dinero, Borcard contó: "Voy a hablar con toda la verdad, aunque por ahí no quede muy elegante decirlo: tengo que hacerme una cirugía de la vista y para octubre o noviembre me colocan la dentadura, que para eso vengo ahorrando hace muchísimo tiempo" y agregó: "Y hay que cambiarle el escape al Gacel '87 que tengo".Atentos a lo que sucedía en el programa, desde la fundación Razzari, perteneciente a la clínica de ojos de Concordia que lleva el mismo nombre, decidieron ponerse en contacto con él para ayudarlo.Este martes, en la cuenta de Instagram de la clínica publicaron: "Omar Brocard participó de '¿Quien quiere ser millonario?' en busca de cumplir alguno de sus sueños. No solo recaudar la plata necesaria para mantener funcionando su cine, sino también para lograr operarse de cataratas" y anunciaron: "Porque estamos para quienes más lo necesitan decidimos ayudar a Omar realizando el próximo lunes la cirugía que anhelaba a través de la Fundación Razzari".Darío Busto, oftalmólogo de la fundación, contó a El Entre Ríos: "El hijo de Razzari le contó que vio el programa en el que Borcard contó toda su experiencia con el tema del cine y en un momento del juego comentó que necesitaba la plata para varias cosas, entre ellas hacerse una dentadura nueva y la cirugía ocular de uno de sus ojos".Fue a traves de Eliana, que también forma parte del equipo de la clínica de ojos y tiene familiares en Villa Elisa, que lograron el contacto con Borcard. "Ella hizo el contacto, pudo hablar. Aparentemente lo habían contactado desde Rosario pero a él se le hacía difícil ir hasta allá, así que estuvo hablando con el dr. Razzari y definieron fecha para hacer la cirugía el próximo lunes", comentó.La operación, para la que Borcar tenía pensado invertir parte del dinero que ganó en la TV, será gratuita, como todos los trabajos que realiza el equipo a través de la fundación.