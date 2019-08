Colectiveros de Concordia se movilizaron por el aumento del boleto

Foto 1/2 Foto 2/2

Desde las empresas aclararon que el servicio seguirá funcionando con normalidad debido a que para la movilización están utilizando "coches que funcionan como auxilio" pero, de ser necesario, "sacaremos el servicio o trabajaremos de otra manera" porque esta situación es como "trabajar en un embudo que no tiene fin y necesitamos de ese aumento".



En la manifestación de la zona céntrica de Concordia participaron móviles de todas las empresas que circulan en la ciudad.



Gerardo Orcellet, un representante de la Línea 1, destacó que de no producirse este aumento, del que necesitan para seguir trabajando, "hay dos opciones: reducir la frecuencia del servicio o reducir el personal".



Estas consecuencias "no le importó al Concejo, no les importó que la gente ande apretada, que la gente pierda el servicio", subrayó el colectivero. Además, expresó que "los concejales dicen que piensan en la gente y en el bolsillo del trabajador, pero estamos en riesgo más de 500 puestos de trabajo".



Esta será la primera jornada de la movilización pero "si tenemos que repetirla toda la semana, lo haremos, la idea es que se haga sentir. Si tenemos que girar toda la mañana en la plaza lo haremos", advirtió en diálogo con Diario Río Uruguay.