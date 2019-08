Perros causan pérdidas en establecimiento avícola tras matar casi 300 gallinas

El desgraciado hecho ocurrió el pasado domingo, en un emprendimiento productivo familiar ubicado en la zona rural de la localidad de Larroque."Llegamos al gallinero y nos encontramos con casi todas las gallinas muertas, hoy solo nos quedan 5 de 300 que compramos hace 8 meses. No nos quedó nada; mucha rabia e impotencia siento en este momento", relató Carlos.Carlos, junto su socio, Hugo, comenzaron el emprendimiento y acondicionaron un galpón con todas las medidas de seguridad para resguardar las pollitas, que recientemente, habían comenzado a poner huevos.Según comentó el dueño del emprendimiento, "los perros intentaron cavar por debajo del tejido pero no pudieron entrar debido a la seguridad que implementamos con chapas y tarimas, pero en un esquinero dejaron las huellas rasguñando y mordiendo el tejido, lo tironearon a un metro de altura más o menos y rompieron el tejido, hicieron un hueco y entraron", resaltó el productor."Lo increíble también, fue que como no encontraron el hueco que hicieron para salir, rompieron unas tablas y lograron hacer otro agujero para salir. Calculamos que fueron tres o cuatro perros", afirmó Carlos.El trabajador dijo que los perros causaron un gran perjuicio. "Mataron casi todas las ponedoras, ni siquiera se comieron una, solo quedaron 5 vivas hasta hoy. Es increíble, el ensañamiento y la furia", dijo y agregó: "en Larroque hay más perros sueltos que niños yendo a la escuela, es un desastre", resaltó en un llamado a que las autoridades tomen cartas en el asunto.