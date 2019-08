Una muestra de fortaleza: Melody prometió lealtad a la bandera

El aula en casa

Una muestra de fortaleza

Melody, de diez años, se recupera de las graves consecuencias que sufrió en un accidente de tránsito, y este martes realizó su promesa de lealtad a la bandera. Fue en su casa, y acompañada de su mamá, sus abuelas, docentes y directivas, registró"Melody se ha venido preparando para la promesa a nuestra enseña patria, y la vamos a realizar en su casa, junto a su familia, esto que están particular para la modalidad pero que es el escenario con el que trabajamos los docentes y la coordinadora departamental en conjunto con la escuela de origen", explicó ala coordinadora provincial de la modalidad Domiciliaria y Hospitalaria, Alejandra Bustos.La niña asiste al 4º de la Escuela Nº 15 "Gregorio Las Heras", y forma parte de la modalidad Educación Domiciliaria Hospitalaria, que arbitra los medios para brindar atención a todos aquellos niños, jóvenes y adultos que se encuentren atravesando una situación de enfermedad que no les permita asistir regularmente a sus instituciones de origen.Por su parte, Priscila, la docente que asiste a Melody en su habitación, dos veces por semana, explicó que, "trabajamos a partir de las actividades y los contenidos que nos brinda la escuela de origen, por eso es tan importante la articulación que se hace con la institución de cada alumno"."Las actividades se hacen en el domicilio, para que ella pueda dar continuidad a su proceso a pesar de estar en un reposo domiciliario", agregó la docente.Sobre el dictado de clases, detalló a: "Trabajamos con una mesita que su papá, con mucho amor le adaptó, para que ella pueda estar a la altura.. yo traigo una pizarra y armamos nuestra aula domiciliaria. Los elementos que necesitamos los vamos trayendo para que ella pueda continuar su proceso"."Ella necesita flexibilizaciones de acceso, tuvo un montón de avances significativos desde que comenzamos a principio de año; uno de estos ha sido el poder escribir sola porque ella no movía su brazo derecho, necesitaba que yo le levante el codo para poder escribir", rememoró la docente, al tiempo que recalcó: "Hoy día sola busca sus útiles y puede escribir sola".Priscila también destacó las mejoras en su lenguaje y el control de la deglución y la salivación gracias a la ayuda de la fonoaudióloga."Que después de la gravedad de su situación, esté avanzando en su proceso de aprendizaje y hoy, haciendo su promesa de lealtad a la bandera, es muy emocionante", destacó la docente."Hace dos años tuvimos un accidente en Panamericana cuando regresábamos de pasar unos días de vacaciones y una Surán nos impactó. La más perjudicada fue Melo porque tuvo hundimiento de cráneo, 11 operaciones, traqueotomías, botón gástrico, y la mitad de su parte izquierda quedó paralizada", rememoró a, Paola, la mamá de Melody."Somos muy creyentes, somos evangélicos, predicamos un Dios de poder y creemos que en breve Melo se va a parar porque el proyecto de los kinesiólogos es que pueda hacerlo con un bipedestador, siendo que para la ciencia mi hija iba a quedar como un vegetal", aseguró la mujer.En la oportunidad, remarcó: "Escucharla hablar, y verla que está empezando a escribir.. para Dios no hay nada imposible", y agradeció el trabajo de Priscila, la docente que asiste a Melody y a quien ella ama, además del apoyo brindado en este proceso, que no fue nada fácil."Hace cinco meses que empezó a pronunciar.. Yo le había pedido a Dios escuchar que me diga `má´. Y ese día llegó cuando desde la cocina escuché su balbuceo y para mí fue.. siendo que la ciencia me dijo `tu hija está descerebrada´", destacó Paola."Con ayuda de Dios y los corazones que Dios prepara para que nos ayuden, estamos saliendo adelante", cerró.