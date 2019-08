Aumento del boleto en Concordia: Colectiveros protestarán este martes

Representantes de la Cámara de Transporte de Concordia mantuvieron este lunes una reunión con concejales en la que pretendían llegar a un acuerdo para fijar el aumento en el precio del boleto de colectivo, que ya debería haberse aplicado.



Integrantes de la Cámara de Transporte explicaron a El Entre Ríos que, a pesar de las discusiones, no hubo acuerdo entre partes. La falta de acuerdo lleva a los colectiveros a comenzar con una protesta muy original: En horario pico desviarán el recorrido original y circularán por calles céntricas en las que habían acordado no transitar.



Los colectivos se moverán por la zona céntrica desde las 11 de la mañana hasta las 12.30 o 13 y el recorrido que realizarán en forma de protesta será Urquiza, 1° de Mayo, Pellegrini y Alberdi.



"En principio no habrá quite de servicio. Las medidas de fuerza se realizarán a partir de este martes y las seguiremos hasta que nos llamen y ofrezcan una solución", comentaron.



"Nos dijeron que siempre nos escuchan, que siempre están abiertos a realizar las reuniones y los aumentos, pero que por el contexto económico ahora era imposible", explicaron, acerca de las razones que les dieron en la reunión y agregaron: "Si es por eso todos estamos afectados por la economía actual".