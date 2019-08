Video: Tiene diez años y su padre le enseña a manejar en plena ruta

Completa indignación causó el video en el que se ve como un hombre le enseña a conducir a su hijo en plena ruta provincial a General Pico. "Acelerá, no tengas miedo maricón", se escucha que le dice en un momento del trayecto, mientras lo incita a aumentar la velocidad del vehículo.En las imágenes se puede ver cómo pasan los camiones del otro lado, mientras que el niño intenta dominar el vehículo, y el padre bromea dando lecciones desde el lugar de acompañante. "Si se te cae para la banquina, nos damos vuelta como una media", le dice en una oportunidad, a lo que el niño responde "Si esquivo el pozo, me choco el auto".A lo largo de la indignante secuencia se puede ver también como el chico le dice al padre: "No me dejas ver pa", ya que el hombre le colocaba el celular en el medio de la cara para grabarlo. Gracias al video que se viralizó, los vecinos de la zona efectuaron la denuncia.