Dramático y valiente testimonio: "Mi pareja me insultaba, golpeaba y amenazaba"

Una joven alojada en el Hogar de Protección Integral de Mujeres de Concepción del Uruguay, donde recibe contención desde hace 40 días, dialogó para contar el infierno de la violencia en primera persona y dar su aporte para alentar a mujeres víctimas de violencia, a que se animen a denunciar. "Mi pareja me insultaba, golpeaba y amenazaba. Nunca me había sentido respetada hasta ahora. Hay que animarse a denunciar, no se puede vivir con miedo", señaló.



Ella llegó al Hogar de Mujeres escapando de los golpes, los gritos y el hostigamiento permanente. Su vida era un calvario. "Vivía con miedo, ya no dolían tanto los golpes sino el terror de no poder salir de esa vida. Nunca me habría animado a denunciarlo sino tuviera un lugar a donde ir con los nenes", cuenta y todavía en su voz se percibe algo de temor.



Prefiere no decir su nombre, pero hoy se anima a contar la verdad. "No me animaba a hacer la denuncia. Cuando fui a la comisaria después de una paliza les dije que quería denunciarlo pero no me animaba porque no tenía a donde ir. Ahí me contaron del Hogar, tuve una entrevista, y me anime".



En primera persona

La violencia estuvo ahí desde que inició su relación de pareja. Primero fueron gritos, y como suele suceder, se naturaliza. "Al principio le respondía, pero después me dio mucho miedo. Durante mucho tiempo me callé. Hasta que un día empezó a golpearme. Pero la decisión de salir de ahí fue por los nenes. A los chicos no les pegó, pero había empezado a gritarles y a ser agresivo. Esa violencia verbal es mucho peor. Porque los chicos se habían acostumbrado a eso: a los gritos, a los golpes, a no saber cómo iba a entrar a la casa ese día", contó ella, todavía con dolor en sus palabras.



Se muestra sumamente a gusto en el Hogar, donde convive con una realidad diferente desde hace 40 días. "Ya me había separado muchas veces antes, pero a donde yo iba él me encontraba, me buscaba, me amenazaba y yo volvía por miedo. Ahora estoy re tranquila, me siento por primera vez querida y respetada. No estaba acostumbrada a que me traten bien. Yo sé que hay muchas mujeres que no se animan a denunciar por miedo, por vergüenza. Tienen que saber que acá hay un lugar donde nos van a ayudar. Hay que denunciar. A mí me han ayudado un montón".



El trabajo de Nuevo Amanecer

Las mujeres que ingresan al Hogar trabajan con un equipo integrado por la coordinadora, una trabajadora social, una abogada y una psicóloga. "Ellas son encargadas del plan de acción y el informe de riesgo de las mujeres alojadas, y de los menores en caso de que también estén alojados", detalló Sol Álvarez, coordinadora del Consejo de la Mujer que tiene a su cargo el Hogar.



Además trabajan seis operadoras en horarios rotativos durante las 24 horas. Ellas son encargadas de acompañar a la mujer en tareas cotidianas y, en caso de tener que efectuar trámites o actividades fuera del Hogar. También es tarea del equipo interdisciplinario fortalecer las redes y los vínculos sociales de las víctimas, favoreciendo que ellas puedan reencontrarse con su entorno familiar o social. Se busca que el trabajo del equipo contribuya al empoderamiento de las mujeres en el desarrollo personal y laboral.



"Yo me levanto y es como que estuviera en mi casa, llevo a la nena a la escuela, vuelvo, limpio y trato de devolver toda la ayuda que me están dando. Las chicas son re buena onda, yo puedo ir y hablar tranquilamente con la psicóloga o la abogada, porque me siento muy cómoda con ellas", expresó la joven que sueña con una nueva vida, una vida de respeto.



Finalmente, dejó una reflexión para todas las que sufren directa o indirectamente, o a aquellos que tienen una persona conocida, enredada en la telaraña de la violencia de género: Un grito es violencia, a lo primero te acostumbrás, pensás que es natural, pero no lo es. Yo aprendí eso acá. También aprendí que tenés derecho a que te traten bien, al respeto y que tenemos derecho a no vivir con miedo. Por eso a quienes sufren de violencia, les digo que no están solas, que se animen a denunciar, que hay un lugar a dónde ir".



Más sobre el Hogar

En diciembre de 2018, la Municipalidad de Concepción del Uruguay puso en funcionamiento el Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia Nuevo Amanecer.



Con la coordinación del Consejo Municipal de la Mujer brinda protección, albergue, contención y atención interdisciplinaria temporal a mujeres víctimas de violencia, y a sus hijos o niños a cargo menores de 18 años.



Viviana Sansoni, concejal e impulsora de políticas de género en la ciudad, explicó que el ingreso de las mujeres es dispuesto mediante oficio judicial.



"Esto significa que la mujer previamente debe haber realizado la denuncia en alguna de las comisarías, en los Juzgados de Familia, Fiscalía o Ministerio Pupilar. No obstante, si existe algún factor que le impida a la mujer hacer la denuncia, se valora la posibilidad de ingresar al Hogar con el compromiso de que haga la denuncia ni bien esté en condiciones".