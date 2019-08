Inicia el juicio oral por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo

El juicio oral por los abusos sexuales cometidos en el Instituto para niños hipoacúsicos "Antonio Próvolo", de la provincia de Mendoza, comenzará este lunes con tres acusados en el banquillo.En ese sentido, los acusados son los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el ex jardinero Armando Gómez, mientras que hubo un cuarto que ya fue condenado y un quinto declarado inimputable.A Corbacho se lo imputa por 16 hechos, a Corradi por seis y a Gómez por otros seis, en una causa que tiene 10 víctimas.Corradi tiene prisión domiciliaria, mientras que los dos restantes se encuentran alojados en la cárcel de Boulogne Sur Mer.En tanto, hay otras dos causas: una en la que está imputada la monja japonesa Kumiko Kosaka, a la espera del juicio con prisión domiciliaria por abusos y corrupción de menores por hechos propios y de terceros, y la restante en la que hay ocho personas imputadas, entre la que se encuentra la ex directora Graciela Pascual -también con prisión domiciliaria-, la monja Asunción Martínez, otros ex directivos y una psicóloga.En total, hay 16 víctimas por los hechos investigados en el Instituto Próvolo.En septiembre del año pasado, Jorge Bordón, uno de los acusados en los casos de abusos se declaró culpable en un juicio abreviado y fue condenado a diez años de cárcel.A la condena se llegó mediante un acuerdo entre las partes defensoras y acusadoras del ex monaguillo de 55 años.El fiscal Gustavo Stroppiana, quien está a cargo de la causa, remarcó que "decir cuánto va a durar es difícil, porque depende de la decisión del juez y qué queda de todo ese marco preparatorio"."Por eso no puedo aventurar cuánto va a durar el juicio, pero aparentemente van a ser seguidos los días, de lunes a viernes", agregó Stroppiana.Asimismo, sostuvo que "con respecto a las otras causas hubo una oposición en la de la monja Kumiko y en la tercera causa, en el resto de los imputados también hubo oposiciones parciales así que se está esperando que se definan esas audiencias para poder discutir".En abril último, la justicia dictaminó que la monja japonesa Kosaka Kumiko, de 43 años, continuara bajo prisión domiciliaria, ya que no le aceptaron el pago de una fianza por 2 millones de pesos que presentó para quedar en libertad.El Instituto Próvolo fue cerrado en noviembre de 2016 tras las denuncias de los abusos cometidos contra unos 230 niños y niñas, de las cuales sólo 20 declararon en la causa.