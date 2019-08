En Colón marcharon para reclamar justicia por casos de abuso sexual

Una marcha de silencio recorrió, el viernes por la noche, las ocho cuadras que separan las plazas San Martín y Washington por calle 12 de Abril, en reclamo de justicia por el caso de abuso sexual a una adolescente de 13 años de edad, que habría sido perpetrado por un boxeador de 24, que conmueve a Colón.



Allegados a la familia de la víctima, como así también vecinos del barrio y ciudadanos en general, se sumaron a una manifestación convocada a través de las redes sociales, que se desarrolló en forma pacífica entre las personas de diferentes edades que se congregaron en la arteria principal de la ciudad, muchas de ellas emocionadas hasta las lágrimas por el hecho.



Más allá del sonido estridente de la publicidad rodante y de la música a todo volumen que se colaba desde algunos locales comerciales, el silencio de los manifestantes solo fue interrumpido cuando el grupo se detuvo frente al edificio de tribunales.



Agrandar imagen "Con nuestros hijos no", se pudo escuchar desde la multitud, mientras el padre de la víctima depositaba en la puerta principal una pancarta con la leyenda "Justicia", que luego se convirtió en un pedido unánime de quienes participaban de la marcha.



El recorrido continuó hasta la Jefatura Departamental de Policía, donde fueron apostados todos los carteles que llevaban consigo los manifestantes y se reiteró el reclamo de "justicia" y un aplauso que se extendió por varios minutos. El dolor de un padre "Esto me da mucha fuerza para seguir luchando hasta las últimas consecuencias", manifestó Cesar Gómez a El Entre Ríos, agradecido del acompañamiento de la sociedad en su lucha.



"Es durísimo para toda la familia, pero en Colón sabemos quién es quién y no tenemos que ocultar nada. Él (el acusado) la tiene que pagar, porque no le importó siquiera su hijo de 4 días de vida: mientras su mujer estaba internada, él estaba violando a mi hija", reveló.



"Nunca la dejamos sola, porque no es una chica que salga a callejear. La acompañamos a la escuela, a educación física y a las clases de boxeo que estaba practicando, siempre. En un ratito de descuido, la llevó engañada en el auto y le hizo lo que le hizo, porque seguramente ya tenía todo planeado. Ella tiene contención psicológica y, entre todos, la vamos a levantar para que vuelva a sonreír como siempre, porque es una chica muy alegre", sostuvo el padre de la víctima.



"Lo conocemos, porque ha estado en nuestra casa, lamentablemente", agregó luego sobre el presunto abusador sexual. "Que vaya preso a un penal, que no quede en la calle libre. Le pasó a mi hija y, si él queda libre, le va a volver a pasar a otra nena", dijo.



"Lamentablemente, a otra chica le pasó lo mismo y hace tres años su mamá espera justicia y no pasa nada, por eso me contactó cuando se enteró que otra vez ocurrió", contó Cesar. El caso anterior "La denuncia por el caso de mi hija está radicada desde 2016 cuando tenía 15 años. He ido montones de veces a la fiscalía a preguntar y siempre me encuentro con la promesa de que se está por elevar a juicio, pero pasan los años y no pasa nada con esta persona", aseguró la madre de la otra víctima, quien accedió a brindar su testimonio a El Entre Ríos solicitando que su identidad permanezca en el anonimato.



"El caso de mi hija fue igual, porque se trata de la misma persona y la misma forma de hacer las cosas. En este caso particular, por ser sobrino de mi marido, el dolor por lo que pasó es más grande todavía", confió.



"Ella siempre me dijo que no quería que a otra nena le pase lo mismo, pero desgraciadamente tuvo que pasar otra vez para que la gente se movilice. Y para nosotros como familia este caso fue como volver al 2016, porque esto de retroceder es el doble de doloroso. Uno piensa que nunca le puede pasar algo así, pero te puede tocar como me tocó a mí", se sinceró la mujer a El Entre Ríos.



"Mi hija está con psicólogo desde hace tres años, pero no logra restablecerse del todo. Hace unos días, cuando se empezó a rumorear que posiblemente lo iban a soltar, tuvo una crisis que no sabía cómo contenerla y la tuve que sacar de la ciudad a la casa de unos amigos", afirmó.