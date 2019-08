"Pregunté al juez qué hago si me encuentro al asesino de mi hermano en la calle"

"No pudimos hacer el duelo. Estábamos sepultando a mi hermano y el juez (al supuesto auto) lo dejó en libertad"

Fundamentos de la resolución adoptada

. Recordemos quey no como se creyó en un principio que había ocurrido por ahogamiento.Al respecto la hermana de la víctima, en diálogo con, contó que "el juez me llamó por teléfono para tener una entrevista y me dijo que él creía que estaba en lo correcto con la decisión que había tomado.Es decir, que tiene que pasarme algo a mí para que tomen medidas y lo encierren?".¿Uds. están completamente seguros que ese sujeto es el asesino de su hermano?, preguntaron desde el medio de Crespo a Laura Ricle. ", hasta hace poco estuvo preso y no entiendo cómo tuvo semejantes beneficios para estar en libertad y vivir en la sociedad como cualquier persona", dijo."Queremos que el juez revoque la decisión que tomó y que se cumpla la prisión preventiva, para que el juicio se lleve a cabo, pero con este sujeto preso, porque no puede vivir un asesino en la ciudad, que conviva con nosotros día a día y que no es un hecho menor para que esté gozando de estos beneficios.", manifestó.Mencionó asimismo que lLa medida se apeló así que estamos esperando por una nueva resolución".Al referirse a su hermano, Laura contó: "Se dedicó a la pesca desde los 16 años y fue totalmente humilde, transparente y querido. Muy conocido no sólo en Diamante, sino en varias partes, por la tarea que realizaba, un tipo que jamás faltó el respeto y no tenía problemas con nadie"."Tenemos conocimiento como familia, que él (Lalo) estaba juntando plata desde hace varios meses, para comprarse un casco (lancha) más grande, así que queremos creer que ese fue el motivo por el cual lo mató y no solamente porque tenía ganas de matar", contó.La familia está atravesando un momento muy difícil. "Mi madre está quebrada emocionalmente, está muy mal y es muy doloroso lo que estamos pasando como familia, por esta injusticia que no sólo nos afecta a nosotros sino a toda la sociedad".", puso relevancia.En el sitio web de la página del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), se dio a conocer que el juez Jorge Barbagelata Xavier, sostuvo que en el marco de la investigación por la muerte de Osvaldo Ricle se lleva adelante la investigación penal preparatoria caratulada "C. C.R. s/Homicidio simple".Al respecto, consideró de interés hacer saber a la comunidad de Diamante los fundamentos de la resolución adoptada, en relación a la decisión de no hacer lugar a la prisión preventiva y disponer la libertad de C., bajo caución juratoria y con el compromiso de mantener un adecuado comportamiento social.El juez hizo saber que a C. "se le impuso que debe permanecer a disposición del juzgado y de la unidad fiscal toda vez que sea llamado, citado o requerido y mientras dure abierta la causa, como así también que tiene que dar aviso de todo cambio de domicilio que verifique; a no realizar ningún tipo de actividad que entorpezca el curso de la investigación o de algún modo la perjudique; imponiéndole medidas de coerción; concretamente prohibición de contactarse y/o tomar todo tipo de contacto con los testigos de la presente causa; no mudar de domicilio y presentarse semanalmente ante la Jefatura Departamental de Policía de Diamante, para dar cuenta de su presencia ante las autoridades".y que "el estado de inocencia -de raigambre constitucional- es aplicable a todos los ciudadanos, aún los acusados de los delitos más graves".Asimismo, Barbagelata Xavier sostuvo que "la prisión preventiva -el encierro preventivo de una persona inocente, pues aún no se ha realizado el futuro e hipotético juicio-, es la medida más gravosa de restricción de la libertad y debe ser decretada únicamente cuando existe -a criterio del juez- acreditado el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación; y resaltó que no debe disponerse como un anticipo de pena".Por otra parte, el magistrado hizo saber que se concedió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra su resolución.Fuente: El Observador del Litoral.