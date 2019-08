Martín Lousteau habló sobre el caso Pérez Volpin: "A Débora la mataron"

"Es un día raro", expresó Lousteau tras conocerse el fallo del tribunal sobre Bialolenkier y sobre la anestesista Nélida Puente quien fue absuelta. En diálogo con América, el precandidato a senador declaró: "La verdad la dijo la justicia: a Débora la mataron en el quirófano"."He visto el dolor de una familia, no solo por lo inesperado y lo injusto, sino por todo lo que han tenido que atravesar; la entereza de Quique, de Agustín, de Luna, de Marcelo, de los hermanos, es admirable. Es una muestra de lo que era Débora, ella formó esa familia", recordó a la legisladora quien fue parte de su partido Evolución.También apuntó contra Nélida Puente, quien la justicia determinó su absolución. "El endoscopista fue el responsable, pero la reacción de la anestesista no estuvo a la altura". "Yo no quiero hablar de dolor, ninguno de nosotros está habilitado a hablar de dolor, cuando el dolor es de la familia,no tengo derecho a sentir dolor", lamentó Lousteau.La querella y la fiscalía, además, solicitaron abrir una investigación contra la instrumentista Miriam Frías, el endoscopista Sebastián Cechi, el director médico del Sanatorio La Trinidad de Palermo, Roberto Martignano, y el director general de Galeno, Eduardo Cavallo, por falso testimonio.Durante el alegato de la querella, Diego Pirota, abogado de la familia de Pérez Volpin, afirmó que "las conductas de ambos llevaron a (Débora) a la muerte. Actuaron con total negligencia e impericia".