Denuncian que hubo un error en la toma de la muestra de sangre al "Pepo"

El abogado querellante en la causa por la que el músico está preso denunció que hubo errores en el procedimiento.



Marcelo Biondi, representante de las familias del trompetista Nicolás Carabajal (30) y el manager de la banda, Ignacio Abosaleh (30), que viajaban en el asiento de atrás de la Honda CRV blanca que conducía "El Pepo", dijo a Clarín que la cantidad de sangre que se tomó como muestra fue "muy baja".



Y agregó: "El tubo tenía aire y no tenía anticoagulante, lo que diluye el alcohol. Si el examen se hacía dentro de las 2 horas después de que fue tomada la muestra, por ahí servía. Pero dejaron pasar diez días. La sangre tomada es escasa y no había dos tubos, con lo cual no se puede hacer la curva para calcular cuánto alcohol en sangre había en el momento del accidente. La negativa de él a colaborar hizo que pasaran 5 horas y cada hora te elimina entre 0,15 gramo y 0,2 de alcohol en sangre. En cuatro horas eliminó de por sí 0,4 o 0,5. Encima hicieron esta barbaridad con las muestras. Por eso nos dio este resultado", dijo Biondi.



El abogado dijo que "por un mal asesoramiento del jefe de la Policía Científica de Dolores se extrajo mal la muestra y por eso el test de alcoholemia no dio positivo".



No obstante, fuentes de la Policía Bonaerense señalaron que las muestras de sangre "no fueron tomadas por la Policía Científica" y aclararon que "por orden de la fiscal Verónica Raggio se realizaron en el Hospital de Dolores".



Lo que sí realizó la Bonaerense este jueves fue el análisis de esas muestras en la Superintendencia de la Policía Científica. Los resultados arrojaron negativo para alcohol y positivo para cocaína y marihuana.



Según indica Clarín, los peritos se habrían encontrado con la situación denunciada por Biondi: un solo frasco, con poca cantidad de sangre y aire en su interior. "El aire pudo haber causado que el alcohol se evaporara", dijo una fuente del caso. "Pero por ahora es solo una posibilidad", aclaró.



El gran problema es que, a diferencia de otras pericias, ya no es posible volver a saber por estudios de laboratorio si "El Pepo" consumió alcohol esa madrugada.



De todas maneras, Biondi sostiene que esto "no cambia la imputación" sobre Castiñeiras, que está detenido en la comisaría 1° de Chascomús acusado de "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas".



"Los propios defensores admitieron que iba tomando sorbos de alcohol, la testigo presencial dijo que iba tomando vodka. Tenemos el video de su red social donde se lo ve saludando con un vaso de bebida en la mano mientras maneja. Está la botella de vodka hallada en la camioneta. Lamentablemente este error grave en la toma de muestras nos quita la posibilidad de probar un agravante más al tipo penal que tiene imputado, que no cambia", afirmó el abogado querellante.



Para Biondi, el cantante de cumbia debería seguir bajo prisión porque "hay indicios" de peligros procesales.



"Uno tiene que ver con los dichos al ambulanciero justo después del accidente, en el que ("El Pepo") se quiere correr de la posición de manejo y lo señala a Ignacio como conductor", afirmó y agregó: "La negativa a extraerse sangre en el momento y la demora de 5 horas hasta que un juez ordenó la extracción compulsiva es un peligro al entorpecimiento probatorio. Amerita que por el momento tenga prisión".



Otro indicio, según el abogado, está vinculado a los antecedentes penales del "Pepo", por lo que en caso de recibir una condena por el delito que está imputado, sería de cumplimiento efectivo.



El abogado de las familias Abosaleh y Carabajal dijo que se mantendrá a la espera del informe oficial de la Policía Científica para evaluar cómo actúa. "Quizás allí algo de esto se diga, que la pericia no tiene valor probatorio porque está mal extraída la muestra", afirmó Biondi.