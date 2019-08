La muerte de Pérez Volpin: la familia acusará al sanatorio por encubrimiento

Consultado por un posible juicio contra la clínica, Diego Pirota, abogado de la familia de Pérez Volpin, dijo: "Desde el punto de vista civil sí, seguramente lo va a haber. Desde el punto de vista penal va a estar la responsabilidad por el encubrimiento".Se refiere a un "encubrimiento" porque dice tener la convicción, los indicios y las pruebas de que se modificaron cuestiones que tienen que ver con la escena del fallecimiento."Toda la escena del crimen fue modificada. Se tiene que abrir una investigación por encubrimiento, un nuevo expediente, una nueva causa penal que dará inicio una vez que esta causa esté terminada", dijo el abogado.Su hipótesis es que el equipo entregado a la Justicia por La Trinidad no es el que se usó para la endoscopia a Pérez Volpin. Cree que lo cambiaron para que no puedan constatar las imágenes y el video, ver el momento en que se realizó la lesión al esófago de Débora, ni conocer la dinámica del hecho.Además, en mayo, a pedido del tribunal, el equipo fue peritado por dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sus conclusiones fueron que el equipo "no funciona correctamente en todas sus prestaciones".Este equipo tendría que haber aportado pruebas fundamentales para el juicio. Pero eso no ocurrió. Cuando hicieron el informe de la autopsia, los peritos de la Corte informaron que no tenían las imágenes de la endoscopía, no tenían el video de la endoscopía y no tenían las imágenes de las cámaras del quirófano del momento en que se hizo el procedimiento.En la cuarta audiencia del juicio declaró Roberto Martingano, director médico de la clínica. Según Pirota, "este testimonio nos vino a arrojar muchísimas cuestiones que continúan avalando esta idea de la responsabilidad de la clínica por el encubrimiento".El director médico no pudo explicar por qué estaba tachado el número de serie del procesador del endoscopio. Dijo que el endoscopio andaba bien, pero no pudo probarlo, ya que no presentó documentos que certificaran el mantenimiento del equipo.Al día siguiente, otro episodio reforzó las sospechas sobre el Sanatorio. No aparece el registro de los parámetros vitales de Débora Pérez Volpin durante la endoscopia. En el expediente hay 19 páginas de un total de 60. Un testigo dijo que las entregó a la Dirección Médica de La Trinidad.Fuente:Clarín