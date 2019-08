Detectaron casos de escabiosis en una escuela entrerriana

En la Escuela Secundaria Nº 41 (ex Colegio Nacional) de Cerrito, se detectaron casos de escabiosis en algunos estudiantes. La institución emitió un comunicado con una serie de recomendaciones a través de su cuenta de Facebook."En la jornada de este miércoles 31 de julio volvimos a hacer hincapié en las medidas de auto cuidado e higiene que hay que tomar frente a la persistencia de cuadros de escabiosis en algunos estudiantes de la institución. Más allá del refuerzo en las tareas de limpieza que el personal de servicios generales lleva adelante, lo más importante es poner atención en las medidas que de forma personal podemos adoptar. Mantener la higiene general, lavado frecuente de manos, uso de alcohol, no compartir prendas de vestir u otro elementos y lo más importante: ante signos o síntomas que se pueden confundir con picaduras o reacciones alérgicas acudir a profesionales de la salud para descartar diagnósticos", se indicó inicialmente desde el establecimiento."Desde el equipo directivo hicimos la consulta a la Dirección Departamental de Escuelas sobre medidas a tomar o posible desinfección. Nos contestaron que más allá de la falta de recursos económicos para trasladarse a Paraná Campaña, la desinfección que se haría no bloquearía el contagio si siguen asistiendo personas que están portando la enfermedad y que no se están tratando. También iniciamos acciones conjuntas de prevención con el municipio y con el hospital; desde este centro de salud se van a acercar a la escuela para fortalecer las acciones sobre auto cuidado que ya mencionamos", completaron.La escabiosis o sarna es una enfermedad de la piel causada por un ácaro llamado comúnmente "arador de la sarna". Es una ectoparasitosis de distribución mundial. Se trata de una afección extremadamente contagiosa. Alcanza a todas las capas de la población y constituye una dermatosis muy frecuente y de fácil tratamiento.