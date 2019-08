El Pami garantiza la prestación de diálisis a sus afiliados

El Pami garantizó la prestación de los servicios de diálisis a todos sus afiliados, luego de que la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) dispusiera que desde el próximo lunes todos los centros privados de diálisis del país dejarán de recibir nuevos pacientes derivados por el Pami si no se actualizaban los aranceles.



La Cadra informó que envió una carta documento a las autoridades del Pami, expresándoles la gravedad de la crisis que afecta a los centros de diálisis del país, donde además advertía que si no se actualizaba el valor del arancel, en agosto no estarían en condiciones de recibir nuevos pacientes del Pami.



Hoy, a través de un comunicado, el Pami destacó que "el Instituto ha intimado a la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina a que desista de tomar cualquier medida que implique un cambio en el contrato prestacional vigente, con la advertencia de que será penalmente responsable ante cualquier falta de atención".



"Las empresas prestadoras de diálisis han recibido el mismo aumento que recibieron y aceptaron todos los prestadores del país, a la vez que se les reconocieron aumentos en los traslados y en los valores de diálisis aguda y de diálisis peritoneal. Paralelamente, Pami cumple regularmente con el pago del valor de sus prestaciones sin deudas ni retrasos con todos los centros de diálisis del país".



El Pami también destacó que "mantiene abierta su convocatoria a los representantes de la Confederación a participar de una mesa de trabajo conjunta en la que ambas partes puedan analizar técnicamente las razones del aumento solicitado, salvaguardando los recursos del Instituto y garantizando la normal prestación del servicio".



