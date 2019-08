Se realizaron pintadas en el Cabildo tras una marcha por Santiago Maldonado

Penoso el estado en el que dejaron el Cabildo. pic.twitter.com/ckASZCg8A9 — Luis Fernandez Echeg (@lfechegaray) 2 de agosto de 2019

Organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y partidos se congregaron este jueves en la Plaza de Mayo al conmemorarse dos años de la muerte de Santiago Maldonado, para reclamar que "no se cierre la investigación judicial" sobre este hecho.Familiares y amigos del joven artesano convocaron a esta manifestación que tuvo un acto y un recital que se ofreció desde un escenario montado en la Plaza de Mayo."Hoy no se sabe qué pasó con Santiago Maldonado, sí se sabe quiénes son los responsables de que no se sepa: los jueces y el Gobierno", declaró a la prensa Sergio Maldonado, hermano del artesano oriundo de la localidad bonaerense de 25 de mayo.El acto en Plaza de Mayo trascurrió sin incidentes, pero durante la desconcentración un grupo de encapuchados realizó pintadas en el Cabildo y en las fachadas de algunos edificios del centro porteño.Además, quemaron un muñeco que simbolizaba a la Gendarmería y se produjeron algunas corridas en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.En tanto, en La Plata hubo una charla en la que participó la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien hace pocos días hizo un reclamo por este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Santiago Maldonado tenía 28 años al momento de su muerte, el 1° de agosto de 2017, que ocurrió tras ser reprimida por la Gendarmería una protesta (de la que participó Maldonado) que incluyó cortes de ruta, realizada por la comunidad mapuche Pu Lof, ubicada en el noroeste de Chubut.El cuerpo de Maldonado fue hallado el 17 de octubre de ese año, tras 77 días, 400 metros ríos arriba del lugar dónde se lo vio por última vez mientras escapa de los efectivos de la fuerza de seguridad que lo perseguían.En noviembre de 2018, la Justicia Federal archivó la investigación y estableció que Santiago Maldonado murió ahogado aquel 1° de agosto de 2017, "sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo", lo cual fue acreditado por más de cincuenta peritos forenses, incluidos los de la familia Maldonado.Las pintadas del Cabildo que dejó la desconcentración de manifestantes tras el acto por los dos años de la muerte de Santiago Maldonado le costara al Estado 270.500 pesos.Esa cifra no incluye la restauración del edificio de la Jefatura de Gobierno porteño y de la Legislatura, que también fueron vandalizados por un grupo de personas en la marcha que se llevó a cabo este jueves.No obstante, en este 2019, es la quinta vez que se pinta el Cabildo a raíz de los grafitis que dejan los manifestantes, por lo que en total el erario público desembolsó 1.350.000 pesos, solamente este año para dejarlo como nuevo.Esta situación que se repite en cada marcha, llevo a la implementación de un Programa de Limpieza y Vandalismo en Espacio Público, a cargo de Pablo Banchieri quien explicó que el edificio, patrimonio histórico de la ciudad, debe recibir en cada una de etas oportunidades "un tratamiento especial" para "no agredir su estructura"."El cabildo tiene un tratamiento especial que consta de darle una película anti grafiti que permite que cuando es vandalizado no penetren hasta el fondo de la pared. Con un producto se remueve todo lo que se ensucia y esto permite no agredir la estructura del Cabildo que es patrimonio histórico", detalló. (Fuente: Cadena 3)