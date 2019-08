"Los agroquímicos son para los cultivos como los medicamentos para los humanos"

Sociedad Decano valoró los avances en el nuevo decreto sobre fumigaciones

"La conservación de suelo es central y fundamental"

Institucionales Reconocieron a productores pioneros en la conservación de suelo

, uno de los pioneros reconocido por aplicar prácticas conservacionistas para preservar el suelo entrerriano, explicó aen qué consiste la tarea y manifestó su opinión en relación al nuevo decreto provincial que regula la aplicación de agroquímicos., porque el uso de agroquímicos es un instrumento que si se hace como corresponde, no trae problemas. No es tan grave como se plantea", aseguró el productor aHergenreder se refirió al decreto Nº 2239/ 19, que firmó el gobernador Gustavo Bordet, por el cual se implementa un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos, en los inmuebles cercanos a escuelas rurales., para cuidar nuestro suelo productivo, nuestros montes nativos, nuestra diversidad productiva", apuntó el productor, al tiempo que destacó: "Los agroquímicos están en el mundo entero y no son el fin". Fue en ese sentido que bregó por "corregir lo que no se hizo bien".. Porque si tenemos un problema de salud, acudimos al médico y éste nos receta un medicamento para curarnos. Eso son los agroquímicos que usamos en el medio", explicó.Hergenreder hizo hincapié en el "uso responsable" de los agroquímicos, y"En nuestra zona de muchas pendientes, la erosión se fue llevando nuestra posibilidad de trabajo, porque el suelo es nuestro recurso principal a través del que logramos los productos que después comercializamos para nuestro sustento económico", explicó el productor."El suelo estaba totalmente degradado, y a raíz de eso hubo que implementar formas de trabajo distintas. Cambiamos nuestra forma de interactuar con el medio, porque la naturaleza sigue siendo la misma y los resultados fueron muy positivos e hizo que la producción sea sustentable y sostenible en el tiempo", destacó Hergenreder.De acuerdo a lo que rememoró, cuando él era niño y asistía a la escuela Nº39 de Aldea Santa María, los maestros ya hablaban de la preocupación por la conservación del suelo., remarcó."Las terrazas hacen que el agua no tome velocidad y sea llevada a zonas empastadas y efluentes naturales como las cañadas y arroyos", especificó, al tiempo que remarcó: "Es una técnica muy simple y sencilla que es profundamente efectiva"."Por eso en Aldea Santa María se hace la Fiesta Provincial de Conservación de Suelo, en la escuela Nº39 para que las nuevas generaciones conozcan la historia e interpreten que controlamos la erosión del suelo", argumentó.