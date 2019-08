Decano valoró los avances en el nuevo decreto sobre fumigaciones

El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ing. Agrónomo Pedro Barbagelata, se refirió anteal nuevo decreto provincial por el que se regula el uso y aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios."El decreto implicaría que la Provincia tenga un rol protagónico en lo referente al control y castigos, en caso de incumplimientos", valoró.El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.Barbagelata destacó los avances del decreto provincial respecto "al registro de las máquinas para que en un futuro cercano tengan un sistema de transmisión para que en todo momento, desde la secretaría de Producción, sepan dónde está esa máquina, qué producto aplica y cuáles son las condiciones meteorológicas, un aspecto fundamental para la calidad de la aplicación porque si no son las adecuadas puede haber un impacto negativo en la salud o en el ambiente, que es lo que se quiere evitar"."Este es un debate instalado y con mensajes muy contradictorios en el que está en tela de juicio el sistema de producción y el uso de insumos", reconoció el decano de la Facultad de Oro Verde. Y en ese sentido, aclaró: "De ninguna manera pretendemos instalar un solo sistema de producción, nos interesa formar a los estudiantes con una conciencia crítica sobre el manejo de los recursos naturales, la importancia de su conservación y cómo llevar adelante un sistema de producción teniendo en cuentas las consecuencias negativas que pueden tener algunas prácticas de manejo"."Dentro de las prácticas no recomendables respecto a la conservación y los sistemas de cultivo, el monocultivo provoca serios daños. De hecho, todas las instituciones de Ciencia y Técnica que trabajan en el sistema de producción agropecuaria tienen sobrada experiencia y formación por la que resaltan la importancia de la correcta rotación de cultivos", explicó, al tiempo que reconoció: "No se lleva a la práctica porque influye en cuestiones económicas y lo que hace a las aplicaciones, la falta de control en organismos del Estado".