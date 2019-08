La historia del Capitán: De cobrar $ 2 por partido a lograr el Oro en Softbol

La historia del capitán

El softbol argentino vive sus horas más gloriosas. La Selección Argentina mayor masculina, integrada por 12 entrerrianos, se consagró campeona en los Juegos Panamericanos de Lima y logró el oro al superar a su par de Estados Unidos por 5 a 0. La obtención de la medalla de oro se trata de un logro nunca antes alcanzado para este deporte y fue posible bajo la conducción del paranaense Julio Gamarci, a cargo del plantel que venía de ser campeón mundial en República Checa, hace pocos meses atrás.Un deporte casi amateur, una reunión familiar de cada domingo en la capital entrerriana tal como en diferentes ciudades, tienen particularidades que lo hacen especial. Una de ellas, es la del Capitán de la Selección de Softbol, el paranaense Bruno Motroni.Elonce compartió esta tarde, el desarrollo del partido con las familias de Motroni y Godoy, dos de los jugadores de la Selección Argentina de Softbol que consiguió un nuevo logro en 2019, al consagrarse Campeones Panamericanos.Susana, madre de Bruno Motroni y suegra de Gustavo Godoy dijo a Elonce que "es un título que siempre buscaron. Es el logro que ellos querían obtener", dijo."Siempre se enfocaron más en el Panamericano que no habían podido ganar antes. Es un momento soñado", resumió.Frente al monitor de una computadora, Susana contó la historia del inicio de Bruno en el softbol y la motivación que tuvo de niño para quedarse cerca del diamante."Yo le tenía que pagar para que juegue porque Bruno no quería jugar. Le pagaba dos pesos por partido para que jugara. Yo veía que tenía condiciones y él no quería jugar. Era cuando él tenía unos cinco años", confesó Susana a Elonce y agregó que "llegaba el momento de la premiación y Bruno se ponía primero, pero no había jugado en todo el partido, entonces, yo le pagaba para que jugara y así jugaba", dijo.Sobre el nuevo título que logró su hijo Bruno Motroni, Susana afirmó: "Ahora, esto no tiene precio, si me llega a cobrar, me fundo", resaltó entre risas.