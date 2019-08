Joven dio a luz, la beba cayó al inodoro y su abuela la salvó

Olivia Milagro

Sociedad Policías ayudaron al nacimiento de una beba en Concordia

El nacimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Vélez Sarsfield, de Concordia, donde las suboficiales, Silvia Bordón y Gabriela Juárez, ingresaron por los gritos de auxilios de un señor, sin imaginarse lo que vivirían en el interior de la casa, y ayudar a salvar a una criatura recién nacida.La abuela, dio detalles de lo sucedido. Desde la sala de maternidad del hospital Masvernat junto a su nieta y bisnieta, Belinda Rivero relató: "Mi nieta llegó a mi casa de calle Vélez Sarsfield y Nogoyá diciendo que le dolía la panza, como yo estaba cocinando seguí haciendo las cosas y en eso sentimos que ella nos llama desde el baño, cuando vamos la encontramos parada y bañada en sangre. Me dice abuela ayúdame, miro al inodoro y veo la cabecita de un bebé, ella cayó y por gracia de Dios lo hizo de colita, porque si cae de otra forma se ahoga. Lo único que atine a hacer fue sacarla del agua, la miro y veo que no lloraba, entonces le pegué por la espalda hasta que largó el llanto, una vez que lloró celebre la vida", refirió emocionada.Al continuar con su relato, señaló que su esposo Ricardo estaba afuera pidiendo ayuda y al ver dos mujeres policías de la Comisaría del Menor les pidió ayuda, indicándole que su nieta estaba descompuesta."En el momento que ellas entran yo tenía a la bebé y pedía una manta para envolverla. En eso la mamá larga la placenta, así que la envolví a la beba con el cordón umbilical. Las mujeres policías me ayudaron un montón, estoy muy agradecida, porque sin ellas no hubiésemos podido. Después la acompañaron a mi nieta al hospital y volvieron a comunicarse con nosotros para saber el estado de la bebé y de su mamá", relató Belinda.Contó que la niña pesó 2,750 kg, se encuentra en muy buen estado y la mamá también. "Estamos felices y doy gracias a Dios, la beba se va a llamar Olivia Milagro, porque fue un milagro que ella esté viva. Entre todos en un segundo la trajimos al mundo y agradezco a las policías que justo en ese momento pasaban por la calle y me ayudaron", remarcó en diálogo con El Sol.Vale recordar que en el día de ayer, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, a través de su perfil de Facebook felicitó a las suboficiales, dando cuenta que habían ayudado a una joven parturienta.