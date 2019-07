"Si me volteaba, me mataba", dijo hombre que fue atacado por un dogo

Carlos, una de las cuatro personas que resultaron heridas por el ataque de un perro de raza dogo argentino en la ciudad de Malagueño, Córdoba, contó en detalle cómo fue la agresión y aseguró: "Si me volteaba, me mataba"."Me atacó primero a mí, después a mi hija, a mi nieto y a ella. Nadie le hizo nada. Como yo ando con un bastón, habrá pensado que le iba a pegar, algo. Nada, él vino y me saltó a la cara", dijo a Mitre Córdoba.También contó que recibió heridas en el rostro y aseguró que, si el perro lograba derribarlo, lo mataba. "Si me voltea me mata porque no tengo estabilidad", sostuvo.En el ataque, también resultó herida Graciela, esposa de Carlos."Es un animal muy grande. Vino mi hija, lo largó a él y se prendió del brazo de mi hija, ahí vino mi nieto, yo para defender a mi nieto también me agarró la mano", contó la mujer.Y agregó: "No sé en qué momento entró mi hija, sacó una cuchilla y le clavó una cuchilla, pero no moría. Hasta que vinieron vecinos y le ataron las patas. Mi hija quedó con calmantes porque fue la más perjudicada".Graciela confirmó que a su hija debieron realizarle un implante de piel.La mujer contó que la pareja propietaria del dogo tenía al perro suelto en el patio y que el dueño "ponía excusas" para demorar el cerramiento."Este matrimonio está hace un mes ahí y trajeron a ese animal. Mi hija habló con la dueña, le dijeron que cerraran el patio la parte de ellos y el hombre ponía excusas de que no tenía tiempo. Yo le decía que tenga cuidado con los chiquitos. Doy gracias a Dios que no agarró una criatura, porque si lo agarra lo mata", dijo.Yanina, dueña del perro, contó acómo fue el ataque y pidió disculpas a las víctimas."Cuando entra el matrimonio, el perro se levanta, los empieza a olfatear. Esta gente se queda quieta y el perro los ataca. No sé si ellos le amagan o qué pasó. El hombre venía con un bastón", dijo.La mujer relató que su primera reacción fue proteger a sus hijos y a una nena que había en el lugar, mientras el perro atacaba a las personas que se acercaban."Los iba agarrando al que se le cruzaba. Yo le gritaba pero no respondía, estaba sacadísimo", sostuvo.Yanina contó que vive en el lugar desde hace un mes y medio y que hace siete años tenían al perro."Jamás tuvo un comportamiento así. Espero que estén bien, que me disculpen. Capaz el error fue nuestro de no atarlo", dijo entre lágrimas.