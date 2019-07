Jugueterías de todo el país concientizarán sobre el autismo

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto a TGD Padres TEA y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), realizará el sábado próximo en jugueterías de todo el país una campaña de concientización sobre autismo y la importancia de su detección temprana.Ese día, las jugueterías adheridas van a generar un ámbito amigable para que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con TEA (Trastorno del Espectro Autista), TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) puedan disfrutar de ingresar y ver todo lo que hay en ellas.En una jornada distendida, los locales bajarán sus luces, apagarán las pantallas y reducirán los sonidos y música al mínimo posible.Las jugueterías del interior del país tendrán todo acondicionado de 8:00 a 13:00 y las de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires de 10:00 a 14:00.Por la tarde todas seguirán con la jornada distendida pero subirán las luces ya que la luz natural no será suficiente para tener visibilidad dentro del local."Con algunas modificaciones en cada juguetería igualamos oportunidades y permitimos que los niños y niñas con autismo también puedan disfrutarlas", explicó Santiago Ibarzábal, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.María Nolte, miembro de TGD Padres, explicó que se trata de "darle la misma posibilidad que tienen otros chicos: poder elegir su propio juguete sin ser condicionado por la elección de padres o terapeutas"."Para mí es un gran paso en pos de una inclusión real. Ojalá que se sumen muchas jugueterías y se haga cada vez con más frecuencia", enfatizó.Julián Benitez, directivo de la CAIJ, dijo que "es una satisfacción contribuir desde nuestro lugar en los ejes de trabajo de la Agencia y TGD Padres que están muy en línea con las iniciativas de la Cámara en materia de inclusión".Para conocer las jugueterías adheridas se puede ingresar a www.argentina.gob.ar/andis, en la sección Campañas.El autismo es un síndrome que afecta la comunicación social y la flexibilidad, pero las afecta en distinto grado, según cada caso particular.De allí que hoy se habla de trastorno del espectro autista (TEA), ya que dentro del espectro hay diversidad y en cada persona los síntomas del autismo se manifiestan de formas diferentes y su evolución sigue diversas trayectorias y caminos.-No responde al ser llamado por su nombre.- No mira a las personas cuando le hablan.- No dice ninguna palabra o perdió las palabras que decía.- No señala con el dedo para pedir cosas que desea.- No señala para mostrar personas u objetos.- No hace juegos de ficción (jugar con muñecos, hacer que habla por teléfono, darle de comer a otro).- No comparte con otros el interés por juguetes, objetos o situaciones.