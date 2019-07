El Ventilador: Algunas opiniones sobre la mala praxis

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Al hablar de mala praxis, inmediatamente también aparecen otros términos o conceptos en forma de preguntas para tratar de enmarcarlas: ¿negligencia, impericia, desconocimiento... error humano?¿Cuál es el margen de error, no científico sino humano, que un médico puede cometer? ¿Se pueden observar épocas o contextos sociales donde sucedan más que en otras? ¿Qué grado de mercantilización de la medicina existe hoy? ¿Quiénes son los responsables y con qué consecuencias?-"Creo que no hay médicos como antes. Y lo que no hay es médicos para los ancianos. Es como que no le dedican el tiempo como a otro paciente".-"Si vas a estudiar medicina estás sabiendo que en tu laburo el margen de error es cero".-"Errar no es humano, los médicos son profesionales de la ciencia que ellos dicen y aseguran que es exacta ¿entonces? Después de que se lo absuelve al doctor Aldao del juicio de mala praxis, ¿a quién se le adjudica la mala práctica de la ciencia? ¿Al Estado?"-"¿Funcionará algún día cómo hospital el edificio de la Baxada?".-"Hoy lo llevé a mi hijo al odontólogo con la orden del Iosper y me quisieron cobrar como un particular, ¿no es que la obra social le paga?".-"Cuando un paciente tiene varias cirugías como yo, por múltiples rupturas de ligamento de rodilla, la ART te da un tiempo máximo, lo excedés y no quedás bien ni tenés seguimiento ¿es mala praxis también?".-"Los pacientes de Paraná se van a Rosario y los de Rosario a Buenos Aires. Pero es un porcentaje muy chico".-"Lo que explica el Dr. Carlos Ramos pasa porque es médico del Estado, tiene capacidad para mil y atiende a tres mil, cuando es totalmente al revés. Hay más capacidad que ganas de trabajar bien, todo le es poco. Y el nivel médico también cuenta la asepsia y tiempo de desinfecciones del espacio físico".-"Llevé a mi hijo al dentista de la Baxada y como tiene obra social quería cobrarme la consulta. Pregunto, al ser un hospital público ¿por qué te cobran? Yo me acerque hasta ahí porque no tengo dinero para pagar. Me sentí desamparada".-"Soy usuaria del Hospital escuela de Salud mental y la verdad que es excelente la atención".-"He estado varias veces internada en el San Martin y es muy buena la atención, tanto de médicos como el personal de enfermería. Sí tardan mucho en dar los turnos".-"En un sanatorio de Paraná, el mismo empleado que prepara el desayuno y merienda es el que lava los baños y asea las camas. Y no se cambia la indumentaria. Un sólo personal para alimento y aseo. Medio peligroso".-"Pero la atención de consultorio externo de la guardia es un desastre en el Hospital San Roque".-"Opino que hay médicos y médicos. La mayoría de los que atienden al Pami ni la presión toman. Soy hija de una señora que tiene PAMI. Los viejos son un número".-"Estamos siendo atendidos en el Hospital de la Baxada. Excelentes todos los profesionales y administrativos. ¡El que no ha ido que no opine!".-"Y las ART como Galeno y otros para especialidades te derivan y llevan a Rosario o Santa Fe, teniendo acá muy buenos profesionales. En Santa Fe miró la cirugía de nariz echa en Paraná y dio el alta así nomás. Fue una pérdida de tiempo, cuando lo podrían hacer acá. Nos sentimos como que se peleaban por un paciente".-"Acá en Entre Ríos estamos atrasados. En Rosario hace más de 40 años hay cuatro policlínicos del PAMI y acá dijeron que el hospital de la Baxada era primero para PAMI y no es así. Y funciona bien porque los médicos están contratados por una empresa de Salud Privada y es excelente la atención".-"Quiero felicitar a Carlos Ramos Director del Hospital de la Baxada por la excelente conducción que lleva adelante. Muy buenos todos los servicios que presta el hospital y los profesionales con que cuenta. Muy buena disposición siempre. ¡Arriba la salud pública!".-"Conozco dos casos de mala praxis de dos médicos de Paraná en clínicas privadas. Uno alcohólico, fue inhabilitado por cuatro años y ya debe estar ejerciendo de nuevo. Y otro es el mismo caso de Débora Pérez Volpin, pero por colonoscopía. La paciente murió. Hay de todo en la viña del señor".-"Al Dr. Ramos: nosotros llamamos al centro de salud de la Baxada porque puede tener toda la tecnología, pero no es un hospital como el San Martín. Todo lo que no se opera allí va a parar al San Martin. No tiene guardia de urgencias. Reconozcan de una vez que el hospital de la "década ganada" sólo vendió humo"-"Trabajo en la guardia del hospital San Martín, donde a diario recibimos muchísimas quejas por demoras en la atención y donde vivimos a diario hechos de violencia. La mayoría de las quejas provienen de pacientes que esperan ser atendidos en consultorio de guardia cuando su cuadro, si bien puede ser molesto, no pone en riesgo su vida. Muchos de los pacientes hacen mal uso de los servicios de emergencia. Seguramente las quejas se producen por desconocimiento de que existe un sistema de estratificación de riesgo. Justamente el paciente que espera es porque no tiene una patología que ponga su vida inmediatamente en riesgo. Otra cuestión alarmante son los hechos de inseguridad y de violencia hacia el personal de salud. Hace unos días intentaron apuñalar a una enfermera en el Hospital San Martín".-"A mi papá Carmelo, de 79 años, lo atienden en la Baxada por PAMI y va excelente. Cardiólogo, podóloga, fisioterapia. Muy buen atención".-"Hola, buenas noches, el hospital Fidanza es tierra de nadie. Salud está ausente siempre".-"Mi pregunta es: para ser director de un hospital, ¿no es obligatorio ser médico?".-"A veces se mezcla demasiado la política con lo profesional de la salud. Tengo conocimiento de casos de médicos y enfermeros que son apretados por los gremialistas para que trabajen de una determinada manera, obviamente a favor de ellos y en contra de la salud de las personas. Conozco desde dentro los hospitales San Roque y San Martín. No quiero dar nombre, pero todos los que estamos dentro del sistema de salud sabemos de esto".-"Quiero comentar que en una clínica céntrica en la que solo atiende PAMI es un lugar donde a los pobres viejos los dejan morir sin hacer nada. Yo lo viví con mi madre, que entró con ACV y estuvo en terapia dos días sin que nadie la atendiera. Por nuestros reclamos la sacaron y dejaron en espera casi una semana. Presentaron a PAMI estudios que no le hicieron, tratamientos que no hicieron, todo cobraron a PAMI. Sacamos a mi mamá de ese lugar y hubo que firmar como que hicieron todos esos estudios. No nos dieron una historia clínica por su internación. De terror ese lugar".-"Ya que se está hablando de la parte de salud, que para mí es muy importante, le pregunto al doctor Gogniat si es ilegal que el municipio tenga enfermeros no reconocidos por profesión y figuren como maestranza, técnicos, y que personal que no son enfermeros estén trabajando de eso. Yo creo que tendría que haber un control estricto y los ambulancieros y camilleros tendrían que saber primeros auxilios. No saben nada, ni idea tienen de qué es salud. Tendría que ser obligatorio. ¿Quién es el culpable de permitir esto? Les importa llenarse los bolsillos y no la calidad humana de las personas".-"Es terrible ver como los políticos se nos ríen en la cara. La Salud Pública debería ser otra desde hace muchísimos años y estamos iguales o peor que a principios de siglo, somos un atraso. A mis 16 años, en 1999 me operaron de apendicitis en el hospital San Martín y me dejaron estéril, sin darme la posibilidad de ser madre. Todo por sacarme rápido para que no ocupe una cama. Es una vergüenza este país".-"Un gran detalle: en la guardia del hospital de niños no firman, no sellan, ni ponen fechas a las recetas e indicaciones médicas. Sólo tiene el sello de Subsecretaría de Salud Hospital San Roque. Una gran mala praxis no firmar las recetas".-"Permítanme decir algo. Una vez tuve un accidente de moto en el que estuvo involucrado mi nene, quien en ese entonces tenía 2 años. Salió lesionado y fue atendido de urgencia en la guardia del Hospital San Roque. Le dieron el alta enseguida, pero lo debía llevar a curar al centro de salud. Cuando fui casi me meten presa porque creían que le había pegado, llamaron al hospital y no estaba asentado que el niño había sido atendido ahí. Por suerte yo guardaba un papel que me dieron en la guardia, sino me habrían metido presa a mí y a mi marido. A lo que voy es: ¿quién debe anotar a quien se atiende? ¿Quién queda como responsable?".-"La verdad que hoy da miedo ir a las guardias. Algunos médicos ni saben qué decirte y más con los niños".