Viene de familia de bomberos y se convirtió en héroe: "Siento gran felicidad"

"Después del 'trabajito' de anoche tuve un día muy feliz, por todos los saludos, los mensajes. Es un momento muy raro el que estoy viviendo", comenzó confiando a, Lederhos quien,y le salvó la vida.Ya más tranquilo y pasadas varias horas del suceso, el jefe de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera, en diálogo con Elonce TV, mencionó: "Este es nuestro trabajo."."No sé cómo explicar lo que se siente, es una gran felicidad, porque ver a toda la familia destruida, con nervios, los hermanitos estando ahí... En el momento es cómo que no caes de lo que estás haciendo, pero g", aseveró."Con esto que me pasó, sentís cómo si ese bebé fuera tuyo", explicó., abrió los ojitos como diciéndome 'gracias'. Eso me llenó de una emoción terrible", manifestó.. Mencionó que viene de una familia "en que somos todos bomberos, entré a los 12 años acá, como cadete; hoy tengo 29 años. Me crié adentro del cuartel".A su vez agradeció "a todos mis compañeros que estuvieron en esta, conmigo. Tenemos un grupo de WhatsApp, al saber lo que pasaba, enseguida salió el móvil de traslado para llevarlo al bebé si era necesario". No obstanteLederhos, al momento de la nota, estaba acompañado de sus compañeros del cuartel. Adrián, uno de los integrantes de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera destacó la capacitación en RCP que reciben de la Cruz Roja.Al cuerpo activo de bomberos voluntarios de Aldea Brasilera lo componen "21 integrantes en cuerpo activo, ocho cadetes y dos aspirantes que dentro de poco entrarán a la actividad ' de lleno' ", contaron.