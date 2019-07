El Ventilador: mala praxis, el error menos deseado

Al hablar de mala praxis, inmediatamente también aparecen otros términos o conceptos en forma de preguntas para tratar de enmarcarlas: ¿negligencia, impericia, desconocimiento... error humano?



Este último es, tal vez, uno de los conceptos claves a los que más se acude para analizar una situación de mala práctica médica.



¿Cuál es el margen de error, no científico sino humano, que un médico puede cometer?



La historia de la mala praxis en el mundo es casi tan antigua como la medicina misma.



Pero... ¿se pueden observar épocas o contextos sociales donde sucedan más que en otras?



Hace apenas unos días, en un sanatorio de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, un nuevo caso estremeció a la opinión pública.



Magdalena Leguizamón, una mujer argentina de 66 años, debía sufrir la amputación de su pierna derecha por causa de la diabetes. Sin embargo, cuando regresó del quirófano, su familia se encontró con el error: la pierna amputada había sido la izquierda.



Cuando se conoce una noticia así, todo entra en cuestionamiento: desde la preparación de los profesionales de la salud hasta el funcionamiento de las clínicas y hospitales.



Pero en realidad... ¿cómo se determinan las causas de estas indeseadas situaciones?



Para muchos especialistas, hoy, los casos de mala praxis deben ser analizados en un contexto más amplio de crisis del sistema de salud en general.



Y es en este punto donde se encuentran los reclamos cruzados por parte de pacientes y médicos.



Desde hace un tiempo, por ejemplo, se escuchan críticas que aseguran que hoy los pacientes son tratados como clientes. Que ya no hay interés sobre la salud integral de la persona y que el tiempo de atención en los diferentes consultorios es cada vez más breve.



Por otro lado, los médicos también ofrecen sus quejas: los salarios, las condiciones de trabajo, la falta de insumos y la súper población de demanda en las guardias y hospitales públicos, son algunos de los aspectos que señalan como urgentes y críticos.



Mientras para algunos la formación universitaria actual también es uno de los puntos a revisar, otros aseguran que sigue siendo de excelencia. Pero que, sin embargo, el sistema de salud y sus políticas públicas no colaboran para un correcto desempeño.



Entonces... ¿Cuáles son las situaciones de estrés a las que hoy están expuestos quienes se encargan de nuestra salud?



Pero también, ¿qué grado de mercantilización de la medicina existe hoy? ¿Quiénes son los responsables y con qué consecuencias? Mala praxis, en la justicia Según informes estadísticos que manejan las obras sociales, entre el 70 y el 80% de los médicos y otros profesionales de la salud de nuestro país enfrentan, en algún momento de su carrera, una demanda civil o penal por mala praxis.



Esas mismas estadísticas muestran que, de las denuncias en el fuero civil sólo prosperan, con sentencias a favor o en contra, entre un 20 y 25%.

El fuero civil persigue una indemnización económica por el daño sufrido. Pero es el fuero penal el que puede imponer al médico un castigo con inhabilitación, multas o con prisión lo que, aseguran, raramente ocurre.



Entonces, la mala praxis, ¿es una situación más común de lo pensado en la vida de un profesional médico y sólo se conocen los casos más resonantes?



Al hecho sucedido recientemente en Berazategui, donde la pierna amputada a una mujer fue la equivocada, se le puede sumar otro de fuerte impacto público como el de la reconocida periodista Débora Pérez Volpin, entre tantos otros de menos o nula repercusión mediática.



O, por ejemplo, los innumerables casos de cirugías estéticas mal realizadas, con sustancias prohibidas o de dudosa composición.



Nuestra provincia no es la excepción en hechos de este tipo, y la ciudad de Paraná tampoco.



Por ejemplo, el caso de la joven elisense Karen Peralta a quien, en una clínica de la ciudad de Crespo, le extirparon un riñón por error, tratando de operarla de un tumor en el pulmón.



O el conocido caso, en la capital entrerriana, de decenas de pacientes de la tercera edad operados de cataratas, que terminaron en cegueras o graves infecciones por mal uso del material descartable, en el Instituto oftalmológico Castroviejo.



Todos hechos de mediática trascendencia y que terminaron en juicios.



Pero... ¿qué curso se le da en la justicia a este tipo de denuncias? ¿Corren todas con la misma suerte, aún aquellas que no cuentan con una fuerte difusión en los medios?



Los especialistas aseguran que, en la mayoría de los casos, las penas tienen que ver con multas económicas o cumplimiento de tareas comunitarias. Pero que son muy pocas las situaciones donde se llega a la inhabilitación del profesional.



Entonces, más allá de las multas y castigos... ¿qué tipo de gravedad deben revestir los hechos para que la justicia determine que un profesional no pueda seguir ejerciendo en el área de la medicina?



¿Con qué herramientas cuentan los perjudicados y sus abogados para comprobar la responsabilidad del médico o la de la institución?



Y, por otra parte, la tan nombrada industria del juicio... ¿qué presencia tiene en el mundo de la medicina? ¿Cómo y con qué mecanismos opera?