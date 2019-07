Trabajó de cartonera, una familia la cobijó y busca sus familiares en Entre Ríos

Antonia Erminda Cabrera, es una señora oriunda de Feliciano que vive en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Su vida allá no fue fácil. Trabajó de cartonera hasta que se encontró con una familia que le tendió una mano."Ella era cartonera y hace 15 años, con mi marido la sacamos de la calle, le dimos vivienda y la jubilamos", relató Mirta Medina.Comentó que "hasta hace poco tempo, ella estaba viviendo con mi nieto, que lamentablemente falleció en un accidente, ahora quedó solita".Para esta familia "en la actualidad las cosas están complicadas. Mi marido es diabético y yo sufrí una caída que me dejó discapacitada de una mano. No podemos atenderla como se merece", expresó la mujer al hacer el pedido para hallar familiares de Antonia, que tiene 76 años y dice tener hermanos en Feliciano, publica el sitioCualquier información comunicarse al siguiente número: 0237-4053257